Abdullah Avcı imzayı attı, Beşiktaş'ta oynatmak istediği sistemi açıkladı

İmza töreninde ilk olarak söz alan Fikret Orman şu ifadeleri kullandı:

“Çok istediğimiz bir imzayı atıyorum bugün. Her şeyden evvel hayırlı olsun. Çok değerli hocama da hayırlı olsun. Siyah-Beyaz da hocama çok yakışmış.

“Süreçten bahsetmek istiyorum. Başta Göksel Gümüşdağ’a teşekkür etmek istiyorum. Stadımızın olmadığı dönemlerde bize büyük yardımlarda bulunduklarından dolayı da bizim dostluğumuz var. Hocamla istediğimiz uzun zamandır var ama kişisel görüşmemiz olmamıştı. Bu süreç içinde hocanın da yeni bir başlangıç yapmak istediğini duymuştum. Ne zaman ki kulübünden ayrıldı biz de hemen görüşme ihtiyacı duyduk ve ben de Göksel Gümüşdağ ile konuştum. Hoca da mali konularda bizi hiç zorlamadı ve çok kısa sürede anlaşma sağladık. Tekrar hayırlı olsun.

Sevgi önemli ama benim için icraat tarafı da var. Beşiktaş'ın özündeki değerlere sahip olduğu için Abdullah hocayı çok seviyoruz.

Hocamızın hocalık tarafına baktığımız zaman, artık devir değişti. Teknolojinin kullanıldığı, kişilerin değil takımın kazandığı düzenler, Guardiola ve Klopp gibi hocalar... Bunun Türkiye'deki açılımını da Abdullah hocamız yapmıştır. Okan Buruk'u, Erol'u da beğeniyorum, onlar da Abdulalh hocanın yardımcıları.

Biz milli takım hocasıyken de hocamızla devamlı istişareler ederdik, ondan fikirlerini alırdım. Birçok oyuncu transferinde hocamızın fikirlerini almıştık. Örneğin Oğuzhan ve Kerim Frei transferinde.

Şenol hoca ile 4 sene çalıştık. Artık Beşiktaş'ın yeni bir sayfa açması gerekiyordu. Abdullah hocamızın da aynı şekilde. İki tane bembeyaz sayfa açıyoruz.

Şenol Hoca'nın da Beşiktaş'a geldiğinde şampiyonluğu yoktu. Abdullah Hocam da biraz Şenol Hoca'yı takip ediyor. İnşallah burada şampiyonluklar yaşayacak.

Önümüzdeki 3 sene içinde Beşiktaş'ın futbol kültürünü dünya çapında bir hale getireceğiz.

Futbol sahada oynanan bir oyun, saha dışı sadece ülkemize özgü bir şey. Beşiktaş ne kadar düzgün hareket ederse, o kadar cezalandırılmış gibi hissediliyor. Hakemi yönetmeye yönelik demeçler, manipülasyonlar olduğunda artık karşıda Beşiktaş olacak.

Biz bir sayfa açtık, federasyon da bir sayfa açtı, hayırlı olsun. İnşallah bunları bitireceklerini temenni ediyorum. Bütün kulüpler adına söylüyorum bunu, kurullar adaletli karar verecek ve kararlarını açıklayacak. Spor siyaseti açısından karar vermeyecekler."

‘Başakşehir'den oyuncu talebiniz oldu mu?’

“Şu anda öyle bir çalışma yapmadık, ekip Ümraniye'de çalışıyor. Beşiktaş'ın da bu konuda çalışmaları var, bizim de çalışmalarımız var. Şu andaki mevcut kadro üzerinden çalışıyoruz.”

BAŞKANDAN TRANSFER SÖZLERİ

"Ülkemizin gerçekleri var, Beşiktaş'ın gerçekleri var. Bütün sektörlere bakınca sıkıntı var mı? Var. Herkes bunu hayatında her gün yaşarken bize döndüğü zaman 'Beşiktaş'ta bütçe aşağı mı inecek?' oluyor. Biraz komik oluyor. Daha akılcı transferler yapacağız.

Bu demek değildir ki Beşiktaş çok daralacak. Beşiktaş'ın 2 sene önceki kadrosuna Talisca, Cenk Tosun, Babel, Pepe var. O kadroyla gittik Sivas'ta yenildik. 80-90 milyon euroluk kadroyla, 8-9 milyon euroluk takımlara yenildik.

Beşiktaş'tan para alan profesyoneller, o iş için bizimle beraber hareket ediyor. Onlar için en kolay şey, bir yere mazeret vermektir. Bütün sorunu götürüp hakeme refere edersiniz, onların işine gelir. Parayı isterken kimse hakem falan demiyor. Herkes işini iyi yapacak.

Bazı bölgelerde fazlalıklarımız var, ona göre planlama yapmamız gerekiyor."

Fikret Orman’ın ardından konuşan Abdullah Avcı ise şöyle konuştu:

“Zarif sözleri için Sayın Başkan Fikret Orman’a teşekkür ediyorum. Sıcak karşılama için de kulübe teşekkür ediyorum. Geldiğim noktaya önemli katkı sağlayan Başakşehir’in her çalışanına teşekkür ediyorum. Bu süreçteki anlayışını ve desteğini esirgemeyen Göksel Gümüşdağ’a da teşekkür ediyorum.

Beni hayatta tutan 3 tane şey var; Dürüstlük, sadakat ve refah. Şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş Beşiktaş'a imza atmanın gururunu yaşıyorum. Amacım nice şampiyonluklar yaşatabilmektir.

2 şeyden taviz vermeyeceğim: Beşiktaş'ın mazisine layık bir duruş ve oynattığı oyunla taraftarının saygısını, rakip taraftarın gıpta ile baktığı bir takım hazırlama.

Bizim için bundan sonraki süreç A Milli Takım'a verilecek oyuncu sayısını çoğaltmak ve destek olmaktır. Hem Şenol hocayı, hem de Milli Takım'ı tebrik ediyorum.”

TRANSFERE DAİR

“Beşiktaş çok kaliteli bir oyuncu grubuna sahip. Scout ekibinin de önemli çalışmaları var. Oyunumuza uygun oyuncu profilleri arayışımız devam ediyor.”

TARAFTAR SÖZLERİ

“Taraftar çok büyük güç, özellikle Beşiktaş taraftarıyla bunu net bir şekilde yaşayıp görmüş biriyim. Desibel rekorları kırıldı burada. Umarım aynı şekilde bizim oynatacağımız oyunla, onların coşkusuyla beraber, taraftarın da oyuna çok önemli katkısı olacaktır.”

"PARA PUL KONUŞMADIK"

“Başakşehir'e 5 sene imza atarken de, buraya imza atarken de ben para pul işlerinden anlamam dedim. Milli Takım teknik direktörlüğü ve şimdi Beşiktaş Teknik Direktörlüğü yapmak nasip oldu. O duyguyu büyük coşkuyla yaşıyorum. Hakkını verebileceğimizi umuyorum.”

"GÖKHAN KESKİN VE ŞENOL FİDAN'LA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Biz biraz detaylı çalışıyoruz. Tüm departmanlarımızda profesyoneller olacak. Bunlarla çalışacağız. Gökhan Keskin ve Şenol Fidan, Beşiktaş'ın değeridir. Onlarla çalışmaya da devam edeceğiz."

OĞUZHAN ÖZYAKUP SÖZLERİ

"Oğuzhan benim milli takıma aldığım bir oyuncuydu. Beşiktaş'a transferinde de görüş bildirmiştim. Yetenekli, yetenekleriyle buraya kadar geldi. Eksikleri var, o konularda iletişim kuracağız ve çalışmalar yapıp Türk futboluna tekrar kazandırmak istiyoruz."

"KAFAMDA BEŞİKTAŞ İÇİN BELLİ BİR OYUN SİSTEMİ VAR"

"Bütün amacımız Beşiktaş'ın o coşkulu seyircisi ile futbolda oyunun her iki yönünü oynamak. Futbol, oyunun iki yönünü de oynayabilmektir. Beşiktaş coşkulu ve topu kaybettiğinde baskı yapan bir sistemde olacaktır. Kafamda Beşiktaş için belli bir oyun sistemi var. Savunmada dar, hücumda geniş bir takım izleyeceksiniz.”

"TAKİP ETTİĞİM TEKNİK ADAMLAR VAR"

“Amacım yetenekli oyuncu havuzu ile tüm kulvarlarda şampiyonluk yarışı vermek. Yapıyı doğru kurarak, futbolcuya hem sahada hem de göstererek anlattığınızda her şey yerine oturacak. 5 yıllık bir süreç var. Beşiktaş'ın deplasmanda topu geri kazanma süresi 14, iç sahada 10,5 saniye. Taraftarımız ile 7 saniyeye indirebilirsek güzel olur.

Ekibi zaman zaman yurt dışına yollayıp -biz ne yapıyoruz, onlar ne yapıyor- diye araştırma yapmalarını sağlıyoruz. Böyle takip ettiğim teknik adamlar var.

Beşiktaş Kulübü'nün hedefi her şeyin en sonuna kadar gitmektir. Başakşehir 5 senedir Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları oynuyor. Öyle maçlar oynamadan kültür oluşturamazsınız.

LİVERPOOL ÖRNEĞİ

Bugün Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Çok para mı harcadılar? Liverpool'dan daha çok para harcayanlar sadece onları izledi. Çok para değil, doğru para harcamak önemli."