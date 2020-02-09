Beşiktaş 8 maç aradan sonra kalesini gole kapattı

Beşiktaş, 23 Kasım’da oynanan 1-0’lık Konyaspor maçının ardından ilk kez kalesini gole ilk kez kapattı.

Siyah-Beyazlılar ligde uzun bir aradan sonra kalesini kapattı. En son 23 Kasım’da oynanan 1-0’lık Konyaspor maçında gol yemeyen Beşiktaş, o günden sonra çıktığı 8 karşılaşmada kalesinde 11 kez topu görmüştü.

Yaptığı hatalar nedeniyle tartışılan Karius, dünkü Gaziantep mücadelesinde rakip forvetlere izin vermezken, Güneydoğu ekibi de pek fazla tehlike yaratamadı.