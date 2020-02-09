Beşiktaş 8 maç aradan sonra kalesini gole kapattı

Siyah-Beyazlılar ligde uzun bir aradan sonra kalesini kapattı. En son 23 Kasım’da oynanan 1-0’lık Konyaspor maçında gol yemeyen Beşiktaş, o günden sonra çıktığı 8 karşılaşmada kalesinde 11 kez topu görmüştü.
Yaptığı hatalar nedeniyle tartışılan Karius, dünkü Gaziantep mücadelesinde rakip forvetlere izin vermezken, Güneydoğu ekibi de pek fazla tehlike yaratamadı.
Süper Lig'in köklü ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı.
Sezon başında büyük umutlarla fahiş transfer ücretiyle Fiorentina'nın yolunu tutan Franck Ribery, sakatlığı dolayısıyla uzun bir süredir takımının formasını giyemiyor. Fransız yıldız, bir anlamda Galatasaraylı Falcao ile ortak bir kader yaşıyor.
Süper Lig’de son 4 maçını kazanan Galatasaray, bugün Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Zirveyle aradaki farkı azaltan Sarı-Kırmızılılar, yine 3 puan alarak yarışta ağırlığını iyice hissettirmek istiyor.
KOÇ: Yaşına hürmeten bir şey söylemek istemiyorum ama mecbur bırakıyor. Garip garip cümleler kuruyor, deşifre edemiyoruz. Gaf üstüne gaf, yetişemiyoruz, gülüyoruz.
Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Alen, yeni transfer Boateng'e de ayrı bir parantez açtı.
Yazarımız Gürkan Ata, Trabzonspor'un Gençlerbirliği deplasmanındaki 2-0'lık galibiyetini kaleme aldı. Ata, teknik direktör Hüseyin Çimşir'i uyardı.
Bugün etkili olmaya başlaması beklenen fırtına sebebiyle Almanya, Hollanda ve Belçika'da oynanması planlanan maçlar ertelendi.