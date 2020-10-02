Beşiktaş 8 altyapı oyuncusunu çeşitli takımlara kiraladı

SPOR GÜNDEMİ

Cimbom elendi, Yiğidoların kasası doldu! Müthiş rakam Cimbom elendi, Yiğidoların kasası doldu! Müthiş rakam Sivasspor, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Galatasaray'ın da UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle yayın gelirinin tek başına sahibi olacak. Yiğidolar gruptan çıkamasa bile 10 milyon euroluk geliri kasasına koyacak.

Nihayet! Haftalardır beklenen haber geldi Nihayet! Haftalardır beklenen haber geldi Yayıncı kuruluş 364 milyon TL'lik ilk ödemesini TFF'ye yaptı. Söz konusu rakam kulüplere dağıtıldı ve takımlar rahat bir nefes aldı. Diğer ödeme 16 Ekim'de.

G.Saray'da 15 milyon euroluk plan suya düştü! G.Saray'da 15 milyon euroluk plan suya düştü! Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaparak 4 milyon euroya transfer ettiği Emre Akbaba'yı ucuza kaptırmamak adına oyuncunun sözleşmesine 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi koymuştu ancak Akbaba'nın yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Cimbom'un hayali şimdilik suya düştü.

Papiss Cisse'nin Karagümrük maçında oynamasına engel kalmadı Papiss Cisse'nin Karagümrük maçında oynamasına engel kalmadı Fenerbahçe yeni transferi Papiss Cisse'nin lisansını çıkarttı.

7-2'lik zafer sonrası bir de transfer 7-2'lik zafer sonrası bir de transfer İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius'u bir yıllığına kiralama konusunda Benfica ile anlaştı.