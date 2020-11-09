Beşiktaş 7 maçlık bölümde 'eksi' averajda kaldı

Gaziantep FK’ya deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, ligde son 2 sezonda oynadığı 7 maçlık bölümde “eksi” averajda kaldı. Geçen sezon Abdullah Avcı yönetiminde 7 maçlık süreçte hücumunu savunmasının üstüne çıkaramayan siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğünde de aynı sıkıntıyı yaşadı.
Avcı’nın görev yaptığı geçen sezonun ilk 7 maçında rakip fileleri 10 kez havalandıran ve kalesinde 12 gol gören Beşiktaş, eksi 2 averajla kötü bir performans sergilemişti. Sonraki 3 hafta daha bu olumsuz tabloyu yaşayan Kartal, 10. haftada bunu dengeleyip sonraki haftalarda “artı”ya geçebilmişti.
Beşiktaş bu sezona 3-1’lik Trabzonspor galibiyetiyle başlasa da ilerleyen haftalarda gerilemeyi durduramadı, Gaziantep FK yenilgisiyle yeniden eksiye düştü. Geçen sezon olduğu gibi 2020-2021’in 7 maçlık bölümünde 10 gol atabilen ve rakiplerinin 12 golüne engel olamayan siyah-beyazlı takım yine eksi 2 averajda kaldı ve geçen sezonu tekrarladı.
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