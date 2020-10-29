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aksam.com.tr
  • 29 Ekim 2020 Perşembe 14:29
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Beşiktaş 7 eksikle hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş 7 eksikle hazırlıklarını sürdürüyor

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Süper Lig'in 7. haftasında 1 Kasım Pazar günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın basın mensuplarına 15 dakikası açık bölümde siyah-beyazlı teknik heyet ve oyuncular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türk bayrağı açarak kutladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana tedavileri devam eden Atakan Üner, Ajdin Hasic, Georges-Kevin N'Koudou'nun yanı sıra bellerinde ağrı bulunan Josef de Souza ve Valentin Rosier ile hafif sakatlığı bulunan Erdoğan Kaya katılmadı.

Alt baldırında ağrıları bulunan Gökhan Töre de idmana katılmazken, siyah-beyazlı futbolcunun bugün tetkiklerinin yapılacağı belirtildi.

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