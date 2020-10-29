Beşiktaş 7 eksikle hazırlıklarını sürdürüyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın basın mensuplarına 15 dakikası açık bölümde siyah-beyazlı teknik heyet ve oyuncular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türk bayrağı açarak kutladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana tedavileri devam eden Atakan Üner, Ajdin Hasic, Georges-Kevin N'Koudou'nun yanı sıra bellerinde ağrı bulunan Josef de Souza ve Valentin Rosier ile hafif sakatlığı bulunan Erdoğan Kaya katılmadı.
Alt baldırında ağrıları bulunan Gökhan Töre de idmana katılmazken, siyah-beyazlı futbolcunun bugün tetkiklerinin yapılacağı belirtildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşanan maaş krizi sonrası Younes Belhanda'nın sorumluluklarını artırıp kaptanlık pazubandını vererek oyuncuyu kazanmıştı. Tecrübeli teknik adam aynı yöntemi Sofiane Feghouli üzerinde de uygulayacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, grubundaki ikinci maçında sahasında Maccabi Tel-Aviv'i konuk ediyor.
ERZURUM maçı sonrasında ağrı hisseden ve yapılan tetkiklerde sol arka adale grubunda zorlanma tespit edilen Belhanda 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, geçtiğimiz sezonki Şampiyonlar Ligi performansıyla turnuvada iz bırakmayı başardı.
Afrika basını Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş'taki ilk maçından başarıyla ayrıldığını yazdı.
Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.