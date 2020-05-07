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aksam.com.tr
  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 12:33
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  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 12:33

Beşiktaş 4,5 milyon TL'lik ekstra yük bindi

Beşiktaş 4,5 milyon TL'lik ekstra yük bindi

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Beşiktaş'ta oyunculara her ay ödemesi gereken maaş ücreti 2 milyon 750 bin Euro olurken, bu rakam sezon başında 16.8 milyon TL'ye denk geliyordu. Döviz fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte bu rakam 21.3 milyon TL'ye yükseldi.

Beşiktaş'ta göreve geldikleri ilk günden bu yana gelirlerin temlik altında olması nedeniyle ekonomik sorunları çözmek için mücadele eden Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, hemen hemen her gün yeni bir problemle karşı karşıya geliyor. Loris Karius alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle önce FIFA’ya gidip ihtar göndermesini ardından kalan parasını da talep ederek sözleşmesini feshederken Çebi 45 milyon TL’lik kaynak yaratarak oyunculara olan borcun 3’te 1’lik kısmının kapatılmasını sağladı.

12 Milyon Euro da beklemede duruyor

Kriz kısa süreliğine çözülmüş olsa da salgının yarattığı ekonomik tablo durumu daha da güçleştiriyor. Siyah beyazlı futbolcuların aylık maaş yükü 2 milyon 750 bin Euro. Sezon başında bu rakam 16.8 milyon TL’ye denk gelirken salgının yarattığı buhran ile birlikte döviz fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte bu rakam 21.3 milyon TL’ye yükseldi. Başka bir deyişle kur farkının maaş bütçesinde oluşturduğu açık aylık 4.5 milyon TL’ye ulaştı. Bu arada oyunculara da halen ödenmesi gereken 12 milyon Euro bulunuyor.

(Hürriyet)

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