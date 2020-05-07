Beşiktaş 4,5 milyon TL'lik ekstra yük bindi

Beşiktaş'ta göreve geldikleri ilk günden bu yana gelirlerin temlik altında olması nedeniyle ekonomik sorunları çözmek için mücadele eden Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, hemen hemen her gün yeni bir problemle karşı karşıya geliyor. Loris Karius alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle önce FIFA’ya gidip ihtar göndermesini ardından kalan parasını da talep ederek sözleşmesini feshederken Çebi 45 milyon TL’lik kaynak yaratarak oyunculara olan borcun 3’te 1’lik kısmının kapatılmasını sağladı.
12 Milyon Euro da beklemede duruyor
Kriz kısa süreliğine çözülmüş olsa da salgının yarattığı ekonomik tablo durumu daha da güçleştiriyor. Siyah beyazlı futbolcuların aylık maaş yükü 2 milyon 750 bin Euro. Sezon başında bu rakam 16.8 milyon TL’ye denk gelirken salgının yarattığı buhran ile birlikte döviz fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte bu rakam 21.3 milyon TL’ye yükseldi. Başka bir deyişle kur farkının maaş bütçesinde oluşturduğu açık aylık 4.5 milyon TL’ye ulaştı. Bu arada oyunculara da halen ödenmesi gereken 12 milyon Euro bulunuyor.
(Hürriyet)
İran basınının son dakika olarak geçtiği habere göre Fenerbahçe, sezon başında İran'ın İstiklal takımından 753 bin Euro karşılığında transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti.
Fenerbahçeli oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro'yu aşan Kruse'ye de Almanya'dan Wolfsburg talip oldu.
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Yeni sezon için takıma takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Beşiktaş mutlu sona yaklaştı. Tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül Fenerbahçe ile anlaşma noktasına gelirken, Beşiktaş yönetimi Mehmet Ekici'ye onay verdi.
Her transfer döneminde olduğu gibi bu yıl da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında birçok oyuncu için büyük rekabet yaşanacak. Son yıllarda Emre Akbaba ve Vedat Muriç için kapışan ezeli rakipleri, yaz transfer döneminde de zorlu bir savaş bekliyor. Bu kez iki takımın da hedefinde Mohammed Kudus var.
Sağ bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Atletico Mineiro ile anlaşan Mariano ile Şener Özbayraklı ve Martin Linnes ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, ilk tercihi olan Omar Elabdellaoui ile anlaşamadı. Bunun üzerine Cimbom, B planını devreye soktu ve milli futbolcu Nazım Sangare için tekrar harekete geçti. 25 yaşındaki sağ bek, Antalyaspor ile anlaşılması halinde pazarlık yapmadan Galatasaray forması giymeye hazır.
Trabzonspor Yönetimi'nin hiçbir endişesi yok. Öyle ki Estudiantes'in Sosa'ya 800 bin Euro yıllık ücret teklif ettiği öğrenildi. Fırtına'nın önerdiği rakam ise 2 milyon Euro civarı.