Beşiktaş 34. başkanını seçecek
Beşiktaş Kulübünde 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda siyah-beyazlıların 34. başkanı seçilecek.
Siyah-beyazlı kulübün 116 yıllık tarihinde bugüne kadar 33 başkan görev yaptı.
Başkanlığa 2012 yılında getirilen Fikret Orman'ın görevi bırakma kararının ardından olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışacak.
En uzun süreli başkan Seba
Siyah-beyazlıların onursal başkanı Süleyman Seba, 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak, Beşiktaş tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.
Bu arada, Beşiktaş'ta 1910-1913 yılları arasında Şehzade Ömer Hilmi Efendi, 1931-1946 yılları arasında Başbakan Recep Peker ve 1950-1954 yılları arasında da Başbakan Adnan Menderes ''Fahri Başkan'' oldu.
7,5 yıllık Fikret Orman dönemi
Beşiktaş'ta görevi bırakmaya hazırlanan Fikret Orman'ın başkanlığı 7,5 yıl sürdü.
Siyah-beyazlı kulübün başına ilk olarak 2012'de getirilen Orman, 24 Eylül'de görevine devam etmeyeceğini açıklamıştı.
Beşiktaş Kulübü başkanları
Beşiktaş Kulübünün 116 yıllık geçmişinde, tarihsel sıraya göre başkanlık yapan kişiler şöyle:
1903-1908: Mehmet Şamil
1908-1911: Şükrü Paşa
1911-1918: Fuat Paşa
1918-1923: Fuat Balkan
1923-1924 Salih Bey
1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni
1926-1928: Fuat Balkan
1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni
1930-1932: Emin Şükrü Kunt
1932-1935: A. Ziya Karamürsel
1935-1938: Fuat Balkan
1938-1939: A. Ziya Karamürsel
1939-1941: Yusuf Ziya Erdem
1941-1942: A. Ziya Karamürsel
1942-1950: Abdullah Ziya Kozanoğlu
1950: Ekrem Amaç
1950-1952: Salih Fuat Keçeci
1952-1955: Abdullah Ziya Kozanoğlu
1955-1956: Tahir Söğütlü
1956-1957: Danyal Akbel
1957: Ferhat Nasır
1957-1958: Nuri Togay
1958: Enver Kaya
1959-1960: Nuri Togay
1960-1963: Hakkı Yeten
1963-1964: Selahattin Akel
1964-1966: Hakkı Yeten
1966-1967: Hasan Salman
1967-1968: Hakkı Yeten
1968-1969: Talat Asal
1969-1970: Rüştü Erkuş
1970: Nuri Togay
1970-1971: Agasi Şen
1971-1972: Himmet Ünlü
1972-1973: Şekip Okçuoğlu
1973-1977: Mehmet Üstünkaya
1977-1979: Gazi Akınal
1979: Hüseyin Cevahir
1979–1980: Gazi Akınal
1980-1981: Rıza Kumruoğlu
1981-1984: Mehmet Üstünkaya
1984-2000: Süleyman Seba
2000-2004: Serdar Bilgili
2004-2012: Yıldırım Demirören
2012-2019: Fikret Orman
(AA)