Beşiktaş, 23 yaşındaki sol kanat Yasin Dülger'in peşinde

Transfer çalışmalarını titizlikle yürüten Beşiktaş radarına. genç ve büyük sürpriz denilecek bir isim takıldı.

Son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken Beşiktaş, ligde de Başakşehir ve Galatasaray ile birlikte şampiyonluk yarışına dahil oldu.

Takımdan ayrılacak isimlerin belirlenmesinin yanı sıra kadroya takviye için de transfer komitesi hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Beşiktaş, gündemine TFF 3. Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'un genç yıldızını gündemine aldı.

SCOUT EKİBİNDEN OLUMLU RAPOR

Siyah Beyazlılarda scout ekibinin izlediği ve olumlu rapor sunduğu isim: Yasin Dülger.

16 GOL, 15 ASİST

Sezon öncesi Boluspor'dan Nazilli Belediyespor'a kiralanan 23 yaşındaki genç sol kanat, 28 maçta; 16 gol, 15 asist ile 31 gole etki sağladı.

DEVRE ARASINDA KASIMPAŞA İSTEDİ!

Öte yandan Yasin için ara transfer döneminde Süper Lig ekibi Kasımpaşa transfer teklifinde bulunmuştu.

(Fotomaç)