Beşiktaş, 17. şampiyonluğuna böyle ulaşacak

Süper Lig'de yaptığı kötü başlangıcın ardından çıkışa geçen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 17. şampiyonluğun reçetesini belirledi. Yalçın, teknik heyetle yaptığı toplantıda özellikle ikinci yarıda zor maçların olduğu 2 aya dikkat çekti. İşte detaylar...

Süper Lig'in ilk haftalarındaki olumsuz görüntüsünün aksine son dönemde iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, daha yeni ayağa kalktıklarını belirterek yapılacak çok işlerinin olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendikleri karşılaşmadan sonra hem yardımcılarıyla hem de bazı yöneticilerle durum değerlendirmesi yapan Yalçın'ın, özellikle ocak ve şubat ayında oynanacak maçların altını çizdiği belirlendi.



"YENİ BİR SERİYE İHTİYAÇ VAR"

Milliyet'te yer alan habere göre, siyah-beyazlı hocanın, "Puan kaybetmememiz gereken bazı müsabakalarda aldığımız kötü sonuçlar yüzünden hala istediğimiz puanda değiliz. Bizim arzu ettiğimiz hedefe ulaşmamız için Erzurumspor ile başlayan yeni bir galibiyet serisine daha ihtiyacımız var" dediği öğrenildi.



Beşiktaş'ın teknik patronu, Süper Lig'de artık 3-4 günde bir maç oynama döneminin geldiğinin de altını çizdi.



"OCAK VE ŞUBATTA ÇOK ZOR MAÇLAR VAR"



Kadrodaki tüm oyuncuları hazır duruma getirmeye çalıştığını aktaran Sergen Yalçın'ın, "Ocak ve şubat aylarında çok zor maçlar var. Sadece bizim değil yarıştaki tüm rakiplerimizin zor maçları olacak. Lig sonunda ocak ve şubat aylarındaki maçlardan en az kayıpla çıkan takımlardan biri şampiyon olacak." ifadesini kullandığı belirtildi.

HEDEF HERKESTEN MAKSİMUM VERİM

48 yaşındaki teknik adamın, "Bu zorlu süreçten en az kayıpla geçmek istiyorsak, kadrodaki hazır oyuncu sayısını daha da arttırmamız gerekiyor. O nedenle son iki maçta aynı isimleri oynatmak yerine farklı oyunculara şans verdik. Maça sonradan giren oyuncularla, ilk 11'de başlayan isimlerin aynı fizik kondisyon değerlerine sahip olması lazım. Hedeflerimize ulaşmak için herkesten maksimum verim almak zorundayız" dediği vurgulandı.

