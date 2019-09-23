Beşiktaş 1 puana razı oldu

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve ilk 5 haftada 1 galibiyette kaldı.

Başakşehir'in golünü 54. dakikada Enzo Crivelli kaydetti. Beşiktaş'ta ise golü 84. dakikada Burak Yılmaz attı. Sakatlığını atlatan ve bu sezon ilk kez forma giyen Burak Yılmaz, bu golüyle takımına puanı getiren isim oldu.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 5 hafta sonunda 4. kez puan kaybı yaşadı ve 5 puan ile haftayı 11. sırada tamamladı. Başakşehir de Beşiktaş gibi 5 puana yükselirken averajla 12. sırada yer aldı. İki takım da böylece zirvenin 8 puan gerisine düşmüş oldu.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

ADEM LJAJIC, TRABZON'DA YOK!

Karşılaşmanın 34. dakikasında sarı kart gören Adem Ljajic, cezalı duruma düştü ve haftaya oynanacak Trabzonspor maçında yer alamayacak. gelişen pozisyonda faul kararı veren Suat Arslanboğa, faul bölgesine doğru koşarken Adem Ljajic'e çarptı. Çarpışmanın ardından göğsünü tutan Ljajic, özür dileyen hakem Arslanboğa'yı kolundan itti. Suat Arslanboğa, Ljajic'in bu hareketinin ardından sarı kartına başvurdu.

İLK YARIDA BEŞİKTAŞ'IN İSABETİ YOK

İlk yarıda oldukça etkisiz bir performans gösteren Beşiktaş, 45 dakika boyunca rakip kaleye isabetli şut gönderemedi. Siyah beyazlılar, ilk isabetli şutunu 53. dakikada çekti.

BAŞAKŞEHİR, GOLÜ CRIVELLI İLE BULDU

Konuk ekip Medipol Başakşehir, 54. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Gulbrandsen'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmadan sekti ve Crivelli'nin önünde kaldı. Crivelli kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

GOLDEN SONRA YÖNETİM VE AVCI'YA PROTESTO

Beşiktaş taraftarları, yenilen golden sonra hem yönetimi hem de teknik direktör Abdullah Avcı'yı sert bir şekilde protesto etti. Taraftarlar, ''Fikret Orman istifa'', ''Söylesene hoca takım niye oynamıyor?'' ve ''Sergen Yalçın'' tezahüratlarında bulundu.

BEŞİKTAŞ VAR'DAN PENALTI KAZANDI, BURAK ATTI!

Beşiktaş, 82. dakikada penaltı kazandı. Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda hakem Suat Arslanboğa pozisyonu VAR'dan izledi ve penaltı kararını verdi. Topun başına geçen Burak, penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.

ABDULLAH AVCI'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, son maçına göre kadroda 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın, geçen hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya 4-2 yenildiği maçta görev alan oyunculardan Victor Ruiz sakatlığı, Domagoj Vida ve Muhammed Elneny de kırmızı kart cezaları nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almazken, Pedro Rebocho ve Umut Nayir ise yedeğe çekildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir karşısında bu futbolcuların yerine Necip Uysal, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Burak Yılmaz'a görev verdi.

STOPERDE GÖKHAN VE NECİP

Beşiktaş'ta ceza ve sakatlıkları olan stoperlerin yokluğunda, Medipol Başakşehir maçında savunmanın ortasında Gökhan Gönül ve Necip Uysal görev yaptı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, cezalı olan Vida ile sakatlıkları bulunan Ruiz ve Enzo Roco'nun yokluğunda stoperde Gökhan Gönül ve Necip Uysal'ı sahaya sürdü.

BURAK YILMAZ'IN İLK MAÇI

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Burak Yılmaz, bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi.

Sezon öncesindeki hazırlık döneminde sağ ayak tarak kemiğinden ameliyat edilen tecrübeli futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla Burak Yılmaz'a destek verdi.

Beşiktaş'ta tedavisi tamamlanan Oğuzhan Özyakup da maçta yedekler arasında yer aldı.

ABDULLAH AVCI İLK KEZ ESKİ TAKIMINA KARŞI

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı ilk maçına çıktı.

Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinin tamamını geçirdiği Medipol Başakşehir'den geçen sezonun ardından ayrılarak Beşiktaş'ın başına geçmişti.

ORMAN VE AVCI'YA TEPKİ

Karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, "Fikret Orman paralar nerede", "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

Ayrıca takım listeleri anons edildiği sırada bazı taraftarlar, Abdullah Avcı'yı ıslıklarla protesto etti.

BAŞAKŞEHİR'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma ile oynanan maça göre kadroda 3 değişiklikle Beşiktaş karşısına çıktı.

İtalyan temsilcisi ile oynanan maçta stoperde Ponck ve Mehmet Topal ikilisini görevlendiren teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaşkarşılaşmasında bu bölgede Martin Skrtel ve Alexandru Epureanu'ya şans verdi.

Okan Buruk, bir diğer değişikliği ise hücum hattında yaptı. Roma müsabakasında ilk 11'de oynayan Arda Turan'ı yedeğe çeken Buruk, bu futbolcunun yerine Enzo Crivelli'yi Beşiktaş karşısında sahaya sürdü.

(Sporx)