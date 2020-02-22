Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi Sergen Yalçın'ın tek korkusu...

Medipol Başakşehir yenilgisi sonrası şampiyonluk umutlarını bir hayli körelten Beşiktaş, Trabzonspor karşısında "ya tamam ya devam" sınavını verecek.
Bu hafta oynanacak maçlardan çıkacak sonuçların zirveyi yeni bir şekle sokabileceğini düşünen Teknik Direktör Sergen Yalçın hafta boyunca gecesini gündüzüne kattı, rakibini en ince ayrıntısına kadar masaya yatırdı.
Taktik provalarda tüm yoğunluğunu hücum bölgesine veren siyah-beyazlı ekibin çalıştırıcısı, Trabzonspor karşısında pozisyon bulabileceklerini ancak kazanmak için Sörloth tehlikesini ortadan kaldırmaları gerektiğini oyuncularına anlattı. Norveçli golcüye giden pas yollarını kesmek için her türlü planı hazırlayan başarılı hoca, tüm riskleri en aza indirmeye çalışacak.
Takımla dün bir toplantı yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Eğer yeniden varolmak istiyorsanız bu maçı bir final olarak değerlendirin. Bir kere kafanızdan beraberlik fikrini silin. Aklınızdan bile geçirmeyin. Geçtiğimiz hafta pek de hak etmediğimiz bir yenilgi aldık. Oradaki hataları gördük, neleri yapmamız gerektiğini sanırım anladık. Elinizdeki bu son fırsatı iyi kullanacağızdan şüphem yok. Üç puanı alırsak göreceksiniz bu yarışın sonuna kadar içinde kalacağız. Yeter ki kendinize inanın" ifadelerini kullandı.
Toplantı sonrası Trabzonspor maçının teknik analizine geçen Yalçın, bordo - mavili takımın savunmasındaki zayıf noktaları oyuncularına ezberletti. Siyah - beyazlı ekibin hocasının tek korkusunun kaleci Uğurcan olduğu, hatta forvet oyuncularına başarılı file bekçisinin eksiklerini görüntülerle gösterdiği öğrenildi.
Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park’ta yaptığı maçlarda yenilmedi. Trabzonspor da bu sezon üç büyüklere karşı mağlup olmadı.
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında yarın, 20 yılı aşkın süredir deplasmanda yenemediği Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in derbiye hangi 11'le çıkacağı merak konusu. Forvette sakatlığı geçen Falcao mu yoksa formda golcü Adem Büyük mü görev alacak? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılı takımdan son dakika haberleri ve muhtemel 11...
Süper Lig'in son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, şampiyonluk ümitlerini sürdürebilmek için yarın Galatasaray karşısında çok kritik bir maça çıkacak. Sarı lacivertli takımın hocası Ersun Yanal'ın Fenerbahçe - Galatasaray maçında sahaya süreceği ilk 11 merakla bekleniyor. İşte sarı lacivertli takımda derbi öncesi son dakika gelişmeleri...
TFF ile dört büyük kulübün başkanları, İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi. Derbilerin güvenlik yönleri ele alındı. Kritik zirve sonrası ise dostluk mesajları verildi...
Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 3. Uluslararası Etnospor Forumu, bugün Antalya'da başladı.
Koronavirüs yüzünden spor organizasyonlarının askıya alındığı Hong Kong’un Kadın Futbol Takımı bir şirket tarafından Alanya’ya davet edildi. Takım 1 Mart’ta İstanbul aktarmalı Alanya’ya gelip, 3 maç yapacak.
YARINKİ Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak.