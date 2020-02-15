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  • Bernard Mensah: Sorunlarım vardı ama yeni başkanımız çözdü, ailem ve ben burada mutluyuz
  • 15 Şubat 2020 Cumartesi 16:46
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  • 15 Şubat 2020 Cumartesi 16:46

Bernard Mensah: Sorunlarım vardı ama yeni başkanımız çözdü, ailem ve ben burada mutluyuz

Bernard Mensah: Sorunlarım vardı ama yeni başkanımız çözdü, ailem ve ben burada mutluyuz

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Süper Lig takımlarından Kayserispor'un önemli isimlerinden Bernard Mensah, sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Kayserispor'un Denizlispor'u deplasmanda 1-0 yendiği maçın ardından konuşan Bernard Mensah, takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Bernard Mensah yaptığı açıklamada "Kayserispor'da sorunlarım vardı ama başkanımız geldikten sonra her şey düzeldi. Ailem ve ben burada mutluyuz. Kayserispor'dan ayrılmak gibi bir şey şu an kafamda yok." ifadelerini kullandı.

(Sporx)

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