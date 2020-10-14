Bernard Mensah, koronavirüse yakalandı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi 3. Grup 4. maçında bu akşam Sırbistan'ı konuk ediyor.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) salgınının futbol ekonomisi üzerindeki etkisinin çok ağır olduğunu söyledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Avrupa kupalarında oynanacak maçlara stat kapasitenisinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması için Türkiye Futbol Federasyonundan talepte bulunduklarını söyledi.

Serie A yönetimi, oyuncularında koronavirüs olduğu gerekçesiyle karantinaya giren ve Juventus maçına çıkmayan Napoli'nin 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 1 puanının silinmesine karar verdi.

Altyapıda acı gerçek: Bir nesil kayboluyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in altyapı konusundaki açıklamaları ilginç rakamları ortaya çıkardı. Koronavirüs nedeniyle Gelişim Ligleri, Bölgesel Gelişim Ligleri ve Futbol Altyapı Gelişim Ligleri'nde mücadele eden 9 bin 936 genç oyuncu gelişim eğitimini alamıyor. Bu süreç uzarsa Türk futbolu için önemli bir nesil kaybolma noktasına gelebilir.