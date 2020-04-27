Bernard Mensah için Fenerbahçe de devreye girdi

Önceki transfer dönemlerinde gündemine gelen oyuncular için temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, özellikle Süper Lig'de forma giyen isimler üzerinde duruyor. Başakşehir'den Edin Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan Kanarya, Kayserispor'un yıldız isminden de vazgeçmiyor.
BERNARD MENSAH İÇİN LİMİTLER ZORLANACAK
Kayserispor ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulanan 25 yaşındaki Bernard Mensah'ın transferinde limitleri zorlamayı planlayan Fenerbahçe, kısa sürede mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor.
BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE TRABZON DA İSTİYOR
Kayserispor'un daha önce kiralık oynatıp, bu sezon öncesi Atletico Madrid'den 3.6 milyon euro bedelle bonservisini aldığı Mensah, ara transfer döneminde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'un da gündemine girmişti.
İSTANBUL'A GELMEYE SICAK BAKIYOR
Her fırsatta Türkiye'de oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen Mensah'ın da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.
8 ASİST, 3 GOL
Bu sezon Süper Lig'de 20 karşılaşmaya çıkan Bernard Mensah, yaptığı 8 asistle öne çıktı. Ganalı oyuncu, 3 kez de rakip fileleri havalandırdı.
10 numara pozisyonu ile orta sahanın göbeğinde oynayan 25 yaşındaki futbolcu, savunmaya verdiği destekle de dikkat çekiyor.
Süper Lig'de Kasımpaşa ve Kayserispor formaları giyen Bernard Mensah, 74 maça çıktı. Ganalı orta saha, bu 74 lig maçında 11 gol, 16 asistlik performans sergiledi. 4 kez kızaran 25 yaşındaki oyuncu, 16 da sarı kart gördü.
(Takvim)
Devlerin kıskacında olan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngitere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'ın teknik direktörü Chris Wilder'ın, Sarı-Lacivertlilerin 22 yaşındaki file bekçisini istediği öne sürüldü. Haberin detayında transferin bitme olasılığının yüzde 90 olarak aktarılması dikkat çekti.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mustafa Kapı'ya teklif götürdü. 17 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un teklifine “Avrupa'ya gitme hayalim var. Bu gerçekleşmezse görüşebiliriz” cevabını verdi.
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İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Callejon'un Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiği doğrulandı.
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2020-2021 sezonu için işi sıkı tutan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Kayserispor'dan ayrılıp Süper Lig'in büyük takımlarında oynamak isteyen Bernard Mensah'ı gündemine aldı. 25 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da ilgileniyor. Ganalı 10 numara için limitleri zorlamayı planlayan Fenerbahçe, kısa süre içinde transferi sonlandırmak için bastırıyor.