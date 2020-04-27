Bernard Mensah için Fenerbahçe de devreye girdi

2020-2021 sezonu için işi sıkı tutan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Kayserispor'dan ayrılıp Süper Lig'in büyük takımlarında oynamak isteyen Bernard Mensah'ı gündemine aldı. 25 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da ilgileniyor. Ganalı 10 numara için limitleri zorlamayı planlayan Fenerbahçe, kısa süre içinde transferi sonlandırmak için bastırıyor.

Önceki transfer dönemlerinde gündemine gelen oyuncular için temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, özellikle Süper Lig'de forma giyen isimler üzerinde duruyor. Başakşehir'den Edin Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan Kanarya, Kayserispor'un yıldız isminden de vazgeçmiyor.



BERNARD MENSAH İÇİN LİMİTLER ZORLANACAK

Kayserispor ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulanan 25 yaşındaki Bernard Mensah'ın transferinde limitleri zorlamayı planlayan Fenerbahçe, kısa sürede mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE TRABZON DA İSTİYOR

Kayserispor'un daha önce kiralık oynatıp, bu sezon öncesi Atletico Madrid'den 3.6 milyon euro bedelle bonservisini aldığı Mensah, ara transfer döneminde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'un da gündemine girmişti.

İSTANBUL'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

Her fırsatta Türkiye'de oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen Mensah'ın da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.

8 ASİST, 3 GOL

Bu sezon Süper Lig'de 20 karşılaşmaya çıkan Bernard Mensah, yaptığı 8 asistle öne çıktı. Ganalı oyuncu, 3 kez de rakip fileleri havalandırdı.

10 numara pozisyonu ile orta sahanın göbeğinde oynayan 25 yaşındaki futbolcu, savunmaya verdiği destekle de dikkat çekiyor.

Süper Lig'de Kasımpaşa ve Kayserispor formaları giyen Bernard Mensah, 74 maça çıktı. Ganalı orta saha, bu 74 lig maçında 11 gol, 16 asistlik performans sergiledi. 4 kez kızaran 25 yaşındaki oyuncu, 16 da sarı kart gördü.

(Takvim)