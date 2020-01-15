Berna Gözbaşı: Transfer tahtasını açtırdım

Gözbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncu Douglao'dan dolayı yaşanan transfer sıkıntısını bugün itibarıyla aştıklarını ve 1 milyon 310 bin avro ödeme yaparak Kayserispor'un transfer tahtasını açtırdıklarını belirtti.
Bu parayı kendi imkanları ile ödediklerini aktaran Gözbaşı, "Şu anda Kayserispor'da transfer yasağı söz konusu değil. Yeni transferlerle ilgili lisans çıkarma işlemleri devam ediyor. Bu işlemler bitince detaylı açıklama yapacağım." diye konuştu.
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