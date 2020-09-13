  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Eylül 2020 Pazar 09:52
  • |
  • Son Güncelleme:

Berna Gözbaşı: Forvetimiz yolda geliyor, pazartesi imzalayacağız

Berna Gözbaşı: Forvetimiz yolda geliyor, pazartesi imzalayacağız

Paylaş

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yeni transferlerin lisansının çıkmaması ile ilgili açıklama yaptı.

Yeni sezon için 8 transfer yapan ancak eski futbolcusu Kucher’e zamanında ödeme yapılamamasından ötürü bu oyunculara lisans çıkaramayan Hes Kablo Kayserispor’da başkan Berna Gözbaşı açıklama yaptı.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Ne yazık ki son dakika eski borçlar ödemesi çıktı. Derhal tarafımca ödeme yapıldı. Buna rağmen hafta sonu nedeniyle ve oyuncunun güven sorununu aşmak diplomatik girişimlerle mümkün olabildiği için lisanslar çıkıyor ama 24 saat kuralına aykırı hareket edemiyoruz” dedi.

Transfer açıklaması da yapan Başkan Gözbaşı “Büyük emekler ve özveri ile yeni bir takım kurduk. Takımda kalan futbolcularımız ve yeni transferlerden çok umutluyuz. Birkaç eksiğimiz var, onları da kısa sürede tamamlayacağız. Forvetlerimizden biri ile imza pazartesi. Şu anda yolda geliyor. İkincisi hafta arası” açıklamasında bulundu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Jack Wilshere 3 yıllığına G.Saray'da! İşte imza parası ve ücreti...
Jack Wilshere 3 yıllığına G.Saray'da! İşte imza parası ve ücreti...

Jack Wilshere 3 yıllığına G.Saray'da! İşte imza parası ve ücreti...

Leipzig'in Trabzonspor'a yaptığı teklif ortaya çıktı
Leipzig'in Trabzonspor'a yaptığı teklif ortaya çıktı

Leipzig'in Trabzonspor'a yaptığı teklif ortaya çıktı

Emre'nin '2 forvet hazır' dediği isimler ortaya çıktı
Emre'nin '2 forvet hazır' dediği isimler ortaya çıktı

Emre'nin '2 forvet hazır' dediği isimler ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin kupa töreni sosyal medyada gündem oldu

SPOR GÜNDEMİ

Dilmen, 'aldığım duyuma göre' dedi ve transferi açıkladı
Dilmen, 'aldığım duyuma göre' dedi ve transferi açıkladı

Dilmen, 'aldığım duyuma göre' dedi ve transferi açıkladı

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak yeni futbolcuyu açıkladı. Dilmen, “Jailson'un ciddi bir paraya satılacağı yönünde duyum aldım. 4,5 – 5 milyon euroya satacaklar galiba” dedi.

'Galatasaray'ın tek olumsuz tarafı vardı'
'Galatasaray'ın tek olumsuz tarafı vardı'

'Galatasaray'ın tek olumsuz tarafı vardı'

Yazarımız Mustafa Sapmaz, Galatasaray'ın sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ettiği maçı kaleme aldı.

Karagümrük asıl şimdi yanıyor! Badou Ndiaye imzaya geliyor
Karagümrük asıl şimdi yanıyor! Badou Ndiaye imzaya geliyor

Karagümrük asıl şimdi yanıyor! Badou Ndiaye imzaya geliyor

Süper Lig'e 3-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Fatih Karagümrük, adı Galatasaray'la da anılan Badou Ndiaye transferinde sona geldi.

Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi.

Gizli kahraman Belhanda
Gizli kahraman Belhanda

Gizli kahraman Belhanda

Galatasaray'ın göndermeye çalıştığı Younes Belhanda, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçta çok iyi bir performans sergiledi.

2 forvet, 1 stoper transferi hazır, Muriqi'yi bekliyor
2 forvet, 1 stoper transferi hazır, Muriqi'yi bekliyor

2 forvet, 1 stoper transferi hazır, Muriqi'yi bekliyor

Fenerbahçe, savunma ve hücum hattına takviye yaparak transfer dönemini resmen kapatmış olacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.