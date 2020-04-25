Berna Gözbaşı: Emre Demir için daha dün teklif geldi

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, kulübün resmi sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Taraftarın sorularını yanıtlayan Gözbaşı, başkan seçildiği döneme değinerek, "İlk teklif geldiğinde çok şaşırdım, yapamam, dedim. Daha sonra hiç kıramayacağım bir telefon gelince kabul ettim. Zor ama zoru seviyorum. Dağılmış bir takım vardı. Enkaz devralmıştık. İlk göreve geldiğimde nerdeyse takım yoktu. U19 takımından takviye edilmiş bir takım vardı. Daha önce gelseymişim daha iyi olacakmış. Ligde kalırsak imkansızı başarmış olacağız. Olmazsa da niyetimiz sağlam bir takım bırakmak. Kalıcı ve kurumsal bir düzen kurmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.
"SALGINDAN SONRA GELİRLER DAHA AZALACAK"
Kulübün mali durumu hakkında gelen soru üzerine Berna Gözbaşı, "Bu zamana kadar sorun belliydi; sezon bitiyor, takım gidiyor, bütün kadro dağılıyor ve yeni takım kuruluyor. Bence bu çok sağlıklı değil. Sağlam zemini kurarsak takım düşse de geri çıkar. Gelirler sınırlı. Salgından sonra gelirler daha azalacak. Kendi futbolcumuzu yetiştirip az maliyetli kadro kurmamız lazım" dedi.
"KULÜPLERİN YÜZDE 30 ZARAR ETTİĞİ KONUŞULUYOR"
Ligler tekrar başlasa bile maçların seyircisiz oynanmasının yüksek ihtimal olduğunu kaydeden Başkan Berna Gözbaşı, "Maçlar seyircisiz oynanacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla seyirci gelirimiz olmayacak. Yayıncı kuruluş gelirleri de çok iyi durumda olmayacak. Ben bu konuda Kayserispor için kendimce gelirler yaratmaya çalışıyorum. Kulüpler Birliği toplantısında kulüplerin ortalama yüzde 30 zarar ettiği konuşuluyor. 1 Mayıs'ta yapılacak olan toplantıda ligin başlaması planlanan tarih belli olacaktır. Bazı kulüpler bu süreçte futbolculardan ücretlerinde indirime gitmelerini talep ettiklerini belirttiler. Biz futbolculara indirim yapma talebinde bulunmadık. Geçen hafta da futbolculara ödemelerini gerçekleştirdik. Bunu fırsata çevirmek isteyen kötü niyetli insanlar var. Bizim takımdan 'serbeste çıkar, bedavaya futbolcu alırım' diyen boşa umutlanmasın" ifadelerini kullandı.
"EMRE DEMİR'E TEKLİF GELDİ"
Genç futbolcuları kendilerini geliştirmeleri yönünde yakından takip ettiğini belirten Gözbaşı, "Takımımızda genç isimler var. Nurettin, Emre ve Doğan bunlardan bazıları. Ben futbolcuların sadece sportif olarak kendilerini geliştirmelerini istemiyorum. Yabancı dil öğrenmelerini de destekliyoruz. Emre Demir ile ilgili daha dün bir teklif geldi ama yazılı bir teklif gelmeden ciddiye almam. Bu tür gelişmeleri de zaten Emre ile konuşuyoruz" dedi.
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