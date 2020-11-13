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aksam.com.tr
  • 13 Kasım 2020 Cuma 14:45
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Berna Gözbaşı: Bülent Bölükbaşı ve Gökhan Ünal görevlerinden ayrılacak

Berna Gözbaşı: Bülent Bölükbaşı ve Gökhan Ünal görevlerinden ayrılacak

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Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Takımdan memnunum. İyi ve genç oyuncularınız var. Hepsinden faydalanarak Kayserispor'u iyi bir yere getireceğiz" dedi.

Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Teknik Direktör Samet Aybaba ve kulübün basın sözcüsü Mustafa Tokgöz ile beraber basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Kayseri’ye 4. gelişim. Çalışmalara başladık. Kayserispor’un iyi bir oyuncu kadrosu var. Oyuncuların bireysel davranışları var, onları çözeceğiz. Bazı değişiklikler yapıyoruz. Hasan Hüseyin ile görüştüm, takım kaptanlığı ile ilgili üzerinde bir baskı vardı. Takıma katkı verecek. Sapunaru takım kaptanı oldu. Takımdan memnunum. İyi ve genç oyuncularınız var. Hepsinden faydalanarak Kayserispor’u iyi bir yere getireceğiz. Doğru planlı ve destek alan takımlar şampiyonluğa oynuyor" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BERNA GÖZBAŞI: "BÜLENT BÖLÜKBAŞI VE GÖKHAN ÜNAL GÖREVLERİNDEN AYRILACAK"

Toplantıda konuşan Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ise, Samet hoca ile birlikte daha iyi olacaklarını söyleyerek, "Son maçlarda şanssızlık yaşadık. Lig daha uzun. Samet hoca ile birlikte daha iyi olacağız. Geçen yıl kendisini 5 dakika kadar görmüştüm. Ben kulübün başına gelince iki hafta nasıl kaldığına şaşırmıştım. Takım ve kulüp yoktu. Hocamızın bu gidişi ile yıpratılmasını doğru bulmuyorum. Artık birlikte olmamız lazım. Lige çok zorluklarla başladık. Nelerle mücadele edip nasıl takım kurduğumuzu anlatamam. Kulüp şehrin kulübü bir yıldır mücadele ediyorum. Bugün ben, yarın bir başkası olur. Bu bir emanettir, şanssızlıklar olabilir. Samet hocam ile birlikte başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Kulüpte Bülent Bölükbaşı ve Gökhan Ünal görevlerinden ayrılacak" dedi.

Futbol okullarını Türkiye’ye yayacaklarını kaydeden Gözbaşı, "Futbol okulları açtık. Ege bölgesinde 21 şube açılacak ve bütün Türkiye’ye yayacağız. Kulübümüzün gelire ihtiyacı var. Bu nedenle okulları artıracağız. Gençleri hem futbol hem değerler eğitimi hem de meslek sahibi yapmak için bir çalışmamız olacak. Sorunlar bitmiş değil. Yaptığımız düzenlemeler var. İş sadece sahada bitmiyor. Vergi ve borçların bazılarını kapattık. Geleceğe borç bırakmamak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

PEDRO HENRİQUE’YE KIRMIZI KART NEDENİYLE 5 BİN EURO PARA CEZASI

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz de şirketleşme anlamında kentin büyüklerinden destek beklediklerini söyleyerek, Hatayspor maçında kırmızı kart gören Pedro Henrique’ye 5 bin Euro ceza verildiğini de açıkladı.

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