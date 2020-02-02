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aksam.com.tr
  • 02 Şubat 2020 Pazar 23:10
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  • 02 Şubat 2020 Pazar 23:10

Berna Gözbaşı: Ayıptır, günahtır! Artık yeter

Berna Gözbaşı: Ayıptır, günahtır! Artık yeter

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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray'a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Donk'un içinde olduğu ve penaltı kararı çıkmayan tartışmalı pozisyon için isyan eden Gözbaşı, "Dahili ve harici bedhahlar artık çekin elinizi bu takımın üzerinden. Kayserisporumuzu içine düştüğü durumdan kurtarmak için maddi ve manevi çırpınırken bir de her hafta hakemlerin gazabına uğruyoruz. Ayıptır, günahtır. Artık yeter. Bir şehrin kaderi ile bu kadar da oynanmaz" şeklinde bir paylaşım yaptı.

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