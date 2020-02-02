Berna Gözbaşı: Ayıptır, günahtır! Artık yeter

Karşılaşmanın ilk yarısında Donk'un içinde olduğu ve penaltı kararı çıkmayan tartışmalı pozisyon için isyan eden Gözbaşı, "Dahili ve harici bedhahlar artık çekin elinizi bu takımın üzerinden. Kayserisporumuzu içine düştüğü durumdan kurtarmak için maddi ve manevi çırpınırken bir de her hafta hakemlerin gazabına uğruyoruz. Ayıptır, günahtır. Artık yeter. Bir şehrin kaderi ile bu kadar da oynanmaz" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Galatasaray, Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde Kayserispor’u 4-1 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray'a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından tepki gösterdi.
Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 4-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü.
Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, milli takımı seçmesi konusunda Tivibu Spor'a özel açıklamalarda bulundu
Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.
Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.