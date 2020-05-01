Berlin, Falcao hayranı çıktı

DÜNYACA ünlü dizi La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso, sıkı bir Falcao hayranı çıktı.

AKŞAM



Berlin ile Falcao, noticias. canalrcn’de bir araya geldi ve keyifli dakikalar geçirdi. Berlin karakteri ile tanınan Pedro Alonso, Kolombiyalı yıldızı İspanya’da oynadığı dönemden bu yana çok beğendiğini ve onunla böyle bir ortamda konuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.