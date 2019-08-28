Berkay derbisi

AKŞAM

STUTTGARTER Nachrichten’de yer alan habere göre Hamburg’da kadroda düşünülmeyen Berkay Özcan’ın Türkiye’ye transferi an meselesi. Avrupa kupalarında mücadele eden bir İstanbul kulübüne kiralanacağı belirtilen genç orta sahanın hangi takıma imza atacağının ise henüz netleşmediği belirtildi. Haberde Galatasaray, Beşiktaş veya Başakşehir’den birinin futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın olduğu kaydedildi.