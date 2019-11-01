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  3. Berat Ayberk Özdemir, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi peşine taktı!

Berat Ayberk Özdemir, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi peşine taktı!

Berat Ayberk Özdemir, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi peşine taktı!

Gençlerbirliği ve U21 Milli Takımımız'ın formasını giyen Berat Ayberk Özdemir performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 3 büyüklerin 21 yaşındaki orta alan oyuncusunu yakın takibe aldığı ve transfer savaşı yaşanabileceği belirtiliyor.

Gençlerbirliği ve U21 Milli Takımımız'ın formasını giyen Berat Ayberk Özdemir performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 3 büyüklerin 21 yaşındaki orta alan oyuncusunu yakın takibe aldığı ve transfer savaşı yaşanabileceği belirtiliyor.

(Takvim)

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