'Berat Albayrak vergide yardımcı oldu'

AKŞAM
FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, daha önce devlet bakanlarının Trabzonspor’a ayrıcalık yaptığına dair iddiaları gündeme getirmiş ve Trabzonspor’un bazı devlet kurumları tarafından ekonomik anlamda da korunduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine Fenerbahçe camiasının sembol isimlerinden Rıdvan Dilmen, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Fenerbahçe’ye iki konuda yardımcı olduğunu açıklamıştı. Albayrak’ın, F.Bahçe’ye ne konuda destek olduğunu dün Koç’a sorduk.
MALİ KONULARI KONUŞMALIYIZ
Koç, “Bizim gibi kulüplerin ister istemez devletle pek çok işi olur. Belediyeden bakanlıklara kadar. Bizim vergi borçlarının taksitlendirilmesiyle ilgili bir konuydu. Diğer kulüplerin yaptığı gibi bir kâğıt almamız gerekiyordu o kâğıdı aldık” dedi. Koç, diğer kulüplerle bir araya gelip, finansal ve mali yapılandırma konusunda neler yapılabileceğini bir an önce görüşmeleri gerektiğini de vurguladı.
F.BAHÇE’NİN eski futbolcusu Josef’in sosyal medya hesabı hacklendi.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “G.Saray, Fatih Hoca’yla şampiyon olacaktır” diye konuştu.
F.Bahçe Başkanı, sezon başından beri rahatsız oldukları konuları basın toplantısında dile getirdi. Her şeye rağmen G.Saray derbisi öncesinde şampiyonluğa inançları olduğunu belirtti.
Başkan Ali Koç, merak edilen o konuya açıklık getirdi: “Konuşulan konu, bizim vergi borçlarının taksitlendirilmesiyle ilgili bir konuydu. Diğer kulüplerin yaptığı gibi bir kağıt almamız gerekiyordu, o kâğıdı almıştık.”
TRABZON’UN golcü oyuncusu Alexander Sörloth, Süper Lig’de forma giydiği ilk sezonda üç büyüklerin kalesini de boş geçmedi.
Trabzonspor’un Messi’si Abdülkadir Ömür dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Teknik heyet mutlu.
BELÇİKA basını Zulte Waregem’e kiralanan ve 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Larin’in Beşiktaş’a dönmeyeceğini iddia etti.