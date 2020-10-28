Benzema'dan Real Madrid'i karıştıracak sözler kameralarda

Real Madrid son Şampiyonlar Ligi maçında 2-0 geriye düştüğü maçta Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı. Maça damga vuran ise sonuçtan ziyade Karim Benzema'nın ekranlara yansıyan söylemleri oldu.
Karim Benzema ve Ferland Mendy'nin soyunma odalarının çıkış tünelindeki konuşması İspanya'yı karıştırdı.
"CANI NE İSTERSE YAPIYOR"
Fransız golcü Mendy ile konuşmasında; "Canı ne istiyorsa onu yapıyor. Ona pas atma kardeşim. O bize karşı oynuyor." dedi.
Karim Benzema, Mendy'le bunu konuştuğu sırada Vinicius Jr. sadece santimetrelerle uzaklıkta aynı tünelde bulunuyordu.
Bu konuşmanın görüntüleri sosyal medyada patlama etkisi yarattı ve birçok tartışmaya neden oldu.
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