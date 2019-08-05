Benjamin Tetteh'in bedeli açıklandı

SPARTA Prag’da forma giyen Ganalı santrfor Benjamin Tetteh’in adı, uzun bir süredir Galatasaray’la anılıyordu.

AKŞAM

22 yaşındaki golcü futbolcuyla ilgili ülkesinden gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Sparta Prag kulübü, elindeki en değerli oyuncu konumunda bulunan Tetteh’in bonservisini 7.5 milyon euro olarak belirledi.