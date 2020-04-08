Benjamin Stambouli adım adım Fenerbahçe'ye

Yeni sezonda öncelikli olarak savunmadaki sıkıntıya son vermek isteyen Fenerbahçe'de gündem ısınıyor. Sarı- Lacivertliler'in listesinin en tepesinde yer alan iki isimden biri olan Benjamin Stambouli'nin menajeri aracılığıyla kendisine yapılan teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi.
TÜRKİYE İLE SAĞLAM BAĞLARI VAR
Fransız stoperin Türk kökenli olmasının bu olumlu görüşte fazlasıyla etkili olduğu belirlendi. Benjamin Stambouli'nin büyük dedesi, Osmanlı döneminde Cezayir'e göçen bir Türk.
SÖZLEŞME ŞARTLARI DA ÇOK İYİ
Hatta Stambouli soyadının anlamı da "İstanbullu"… Schalke ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli yıldıza teklif edilen sözleşmenin şartlarının da çok iyi olduğu ifade edildi.
3 SEZON İÇİN 6.5 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Stambouli'ye 3 yıllık sözleşme ve toplam 6.5 milyon Euro garanti ücret önerdiği belirlendi… Taraflar önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha gerçekleştirecek.
ÖN LİBERO DA OYNAYABİLİYOR
2016 yılından bu yana Schalke 04 formasını giyiyor… Fransız stoper ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor.
(Takvim)
TFF Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki kritik konularla ilgili AKŞAM'a konuştu: 1-Ücret indirimi işine TFF karışmayacak. Her kulüp kendi şartlarına göre sporcusuyla konuşur. 2-Bankalarla yapılan anlaşmalarda da biz müdahil olmayız. 3-Lisans talimatını değiştireceğiz.
Bir dönemin unutulmaz hakemi ve MHK Başkanı Ertuğrul Dilek'ten AKŞAM'a ilginç açıklamalar: “Beşiktaş-Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası finali vardı. MHK'de 9 kişiden 7'si İhsan Türe'ye oy verdi. Ancak Federasyon Başkanı Şenes Erzik, “Ben başkasına söz verdim' diyerek Sadık Deda'yı görevlendirdi. Ben de MHK başkanlığını bıraktım.”
Gelecek sezon genç oyunculara yönelecek olan Cim-Bom Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın 22 yaşındaki orta sahası Andrey'yi listesine aldı. Görüşmeler başladı. Rakip ise İtalyan ekibi Sampdoria.
Adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli teknik direktör Laurent Blanc ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. RMC Sports radyosu, Fransız teknik adamın Çin'den gelen teklifleri reddettiğini, Avrupa'dan ise en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiğini bildirdi. 54 yaşındaki hocanın, Sarı-Lacivertlilerle yola çıkmaya sıcak baktığı da ifade edildi.
Henry Onyekuru'yu 1 yıl daha kiralamak isteyen Galatasaray'ı endişelendiren haber. Anderlecht, eski futbolcusu olan Nijeryalı yıldızı, Monaco'dan bonservisiyle almak istiyor.
Ahmet Nur Çebi'nin ‘Geçmiş dönemin denetlemesini yapacağız' sözlerinin ardından eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan başkana ağır suçlamalar geldi. Beşiktaş'ta ortalık gerildi.
Katar takımlarının Radamel Falcao ile ilgilenmesinin ardından Galatasaray harekete geçti. Falcao'nun olası transerinde yıldız ismin yerini hızlı bir şekilde doldurmak isteyen yönetim Hulk'u gündemine aldı. Çin'de forma giyen süper yıldız ayrılmaya sıcak bakarken, maaşında da ciddi indirime gidebileceği öğrenildi...