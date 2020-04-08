Benjamin Stambouli adım adım Fenerbahçe'ye

Schalke 04 ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Benjamin Stambouli, Fenerbahçe'nin yaptığı teklife sıcak bakıyor. Fransız stoperin Türk kökenli olmasının bu kararı almasında büyük rol oynadığı belirtiliyor.

Yeni sezonda öncelikli olarak savunmadaki sıkıntıya son vermek isteyen Fenerbahçe'de gündem ısınıyor. Sarı- Lacivertliler'in listesinin en tepesinde yer alan iki isimden biri olan Benjamin Stambouli'nin menajeri aracılığıyla kendisine yapılan teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi.



TÜRKİYE İLE SAĞLAM BAĞLARI VAR

Fransız stoperin Türk kökenli olmasının bu olumlu görüşte fazlasıyla etkili olduğu belirlendi. Benjamin Stambouli'nin büyük dedesi, Osmanlı döneminde Cezayir'e göçen bir Türk.

SÖZLEŞME ŞARTLARI DA ÇOK İYİ

Hatta Stambouli soyadının anlamı da "İstanbullu"… Schalke ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli yıldıza teklif edilen sözleşmenin şartlarının da çok iyi olduğu ifade edildi.

3 SEZON İÇİN 6.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Stambouli'ye 3 yıllık sözleşme ve toplam 6.5 milyon Euro garanti ücret önerdiği belirlendi… Taraflar önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha gerçekleştirecek.

ÖN LİBERO DA OYNAYABİLİYOR

2016 yılından bu yana Schalke 04 formasını giyiyor… Fransız stoper ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor.

(Takvim)