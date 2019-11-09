'Benim için 2022 final olacak'

AKŞAM

ZORLU Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen Brand Week İstanbul etkinliğine katılan Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş “Ortak hayalleri tasarlamak” başlıklı oturumda şu mesajları verdi: “Sonuna geldiğimiz için mi bilmiyorum ama daha bir heyecanlıyız. Biz bir umut verdik, bunu mutluluğa çevirmek gerekiyor. Ülke olarak umutlarımız hayal kırıklığına uğrayınca büyük sorunlar yaşıyoruz. Biz günlük başarılarla avunduk, bu doğru değil. İnşallah 2022 Dünya Kupası’nda oluruz. 2022 benim için final olacak.

DİYARBAKIR’A DA GİDECEĞİZ

Avrupa Şampiyonası’na katılmak yeni neslin de önünü açacaktır. Şehir ayrımını doğru bulmuyorum. Gelişim için değişim şart. Ben Trabzon’da doğdum ama her şehre rahatlıkla giderim. Benim oyuncum da gidecek. İstanbul’da çok müsabakalar yapıldı. Biz dünya kupasına buradan gittik. Anadolu’ya yine gideceğiz. Birlikte yarışacağız. Tribünde seyirci, sahada oyuncular aynı duyguyu yaşayacağız. İnşallah uygun bir zamanda Diyarbakır’a gideceğiz. Niyetimiz, düşüncemiz bu.”

RAÜYADAN UYANALIM

TÜM dünyanın ortak hayallerinin olması gerektiğini vurgulayan Güneş, “Herkes insanlık için yaşıyor. Bazen ötekileştirmeye kaçan da biziz. O yüzden bir araya gelmemiz lazım. Güzel bir rüya görüyorsan, o rüyanın gerçeğe dönüşmesi için uyanmak gerekir. Biz uyanmayı sevmiyoruz, rüyada gerçekleşsin istiyoruz. Bizim bunu değiştirmemiz gerekiyor. Fransa maçı sadece bir sonuçtur, bir başarı elde edilmiştir” diye konuştu.

TERİM’E ‘PAS’ MESAJI

ÜNEŞ, “Galatasaray’ın mağlubiyetine üzüldük. Pas yaparak oynama anlayışında futbolun has özelliklerini kaybettik. Futbolun yaratıcılığını kaybettik. Bir Messi oluşturamıyoruz. Özgür bir ortam sağlayalım. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. Biz yaratıcı bir milletiz. İmkan ve zaman verirsek her alanda başarılı olabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.