Trabzonspor’un, Stoke City takımında renklerine bağlamak istediği Benik Afobe Trabzon’a geldi. Bordo-mavili kulübün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu İngiltere’den hava yolu ile akşam saatlerinde kente geldi. Ailesi ile birlikte Trabzon’a gelen forveti, havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı. Kulüp aracıyla konaklayacağı otele giden 27 yaşındaki futbolcu, yarın sağlık kontrolünden geçecek.
Fenerbahçe, Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi için alacağı bonservis miktarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor, Stoke City'nin forveti Benik Afobe'yi Türkiye'ye davet etti.
Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı Benik Afobe'yu Trabzon'a geldi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, uzun zamandır sarı-lacivertli takıma gelmek istediğini söyledi.
Almanya'da eyaletlerin yönetimleri Birinci Futbol Ligi'nde 2020-2021 sezonunun başlamasına kısa süre kala seyircilerin statlara kısmen geri dönüşüne izin verdi.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.