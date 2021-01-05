Benik Afobe ile Trabzonspor'un yolları ayrılıyor

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Diego Costa'dan Türk takımlarına kötü haber Diego Costa'dan Türk takımlarına kötü haber Bonservisi elinde bulunan ve adı Türk kulüpleriyle anılan Diego Costa, bir kez daha Premier Lig hayalini kuruyor.

Sergen Yalçın rakiplerden şikayetçi Sergen Yalçın rakiplerden şikayetçi Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Süper Lig'de 81 hafta sonra elde ettikleri liderliği korumanın kolay olmadığını söyledi. Yöneticilerle yaptığı görüşmede son dönemde rakiplerin kendilerine karşı sert futbol oynadığını da belirtti.

Mame Thiam'dan ayakta alkışlanan performans Mame Thiam'dan ayakta alkışlanan performans Fenerbahçe'de 2 golle galibiyeti getiren Mame Thiam, 79. dakikada kenara gelirken ayakta alkışlandı.

Trabzonspor Avcı ile küllerinden doğdu Trabzonspor Avcı ile küllerinden doğdu Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde son 8 haftada 17 puan topladı, sezon başındaki 6 puanlık krizi atlattı.

İtalyan devinden Zeki Çelik'e teklif var İtalyan devinden Zeki Çelik'e teklif var Lille kulübü, Zeki Çelik'i isteyen Roma'ya bonservisinin 15 milyon euro olduğunu belirtti.