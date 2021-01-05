Benik Afobe ile Trabzonspor'un yolları ayrılıyor

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından formalı fotoğrafını kaldıran Benik Afobe, Trabzonspor ibaresini de sildi.
Kendisine verilen şansa rağmen bir türlü beklentileri karşılayamayan 27 yaşındaki forvet, son maçlarda 11’deki yerini Djaniny’ye bıraktı.
Sezon başında Stoke City’den kiralanan İngiliz asıllı Kongolu futbolcunun, devre arasında geri gönderilmesi gündemde.
Bonservisi elinde bulunan ve adı Türk kulüpleriyle anılan Diego Costa, bir kez daha Premier Lig hayalini kuruyor.
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Süper Lig'de 81 hafta sonra elde ettikleri liderliği korumanın kolay olmadığını söyledi. Yöneticilerle yaptığı görüşmede son dönemde rakiplerin kendilerine karşı sert futbol oynadığını da belirtti.
Fenerbahçe'de 2 golle galibiyeti getiren Mame Thiam, 79. dakikada kenara gelirken ayakta alkışlandı.
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde son 8 haftada 17 puan topladı, sezon başındaki 6 puanlık krizi atlattı.
Lille kulübü, Zeki Çelik'i isteyen Roma'ya bonservisinin 15 milyon euro olduğunu belirtti.
Fortuna Düsseldorf'un Paderborn'u 2-1 mağlup ettiği maçta milli futbolcu Kenan Karaman 1 gol ve 1 asistle gecenin öne çıkan ismi oldu.