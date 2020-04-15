Beni ucuza sattılar

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Fernando'dan itiraf geldi: “2019 yaz transfer döneminde 4.5 milyon euroya İspanyol ekibine transfer olan Brezilyalı oyuncu, “İlk önce Galatasaray'ın bana izin vermeyeceğini düşündüm. Ama beni az bir rakama gönderdiler” diye konuştu.”

AKŞAM

Galatasaray’da 2 şampiyonluk kazanan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, “estadiodeportivo.com”a konuştu. 32 yaşındaki futbolcu, “Sevilla’nın teklifi geldiğinde Galatasaray’ın beni bırakacağını düşünmüyordum. Üstelik 4.5 milyon euroluk bonservis bedelinin benim için az olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Galatasaray Yönetimi’yle oturup konuştum ve ikna ettim. Sonrasında İspanya’ya geldim” yorumunda bulundu.

HER ŞEYİ KAZANMIŞTIM

Fernando Reges, “Sevilla benim için kolay bir seçimdi. Zaten 2 yıl boyunca G.Saray’la, Türkiye’de kazanılacak ne varsa kazanmıştım. Yeni bir heyecan istiyordum. 1 yıl daha mukavelem vardı ve beni sattılar. Şu anda karantinadayız. Burada markete aileden sadece 1 kişinin gitmesine izin veriyorlar. Mecburen evde kalıyoruz” dedi. Fernando, 2017’de Manchester City’den Galatasaray’a 6 milyon euro karşılığında gelmişti. 2019’da 4.5 milyona Sevilla’ya satıldı.