Beni ucuza sattılar

AKŞAM
Galatasaray’da 2 şampiyonluk kazanan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, “estadiodeportivo.com”a konuştu. 32 yaşındaki futbolcu, “Sevilla’nın teklifi geldiğinde Galatasaray’ın beni bırakacağını düşünmüyordum. Üstelik 4.5 milyon euroluk bonservis bedelinin benim için az olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Galatasaray Yönetimi’yle oturup konuştum ve ikna ettim. Sonrasında İspanya’ya geldim” yorumunda bulundu.
HER ŞEYİ KAZANMIŞTIM
Fernando Reges, “Sevilla benim için kolay bir seçimdi. Zaten 2 yıl boyunca G.Saray’la, Türkiye’de kazanılacak ne varsa kazanmıştım. Yeni bir heyecan istiyordum. 1 yıl daha mukavelem vardı ve beni sattılar. Şu anda karantinadayız. Burada markete aileden sadece 1 kişinin gitmesine izin veriyorlar. Mecburen evde kalıyoruz” dedi. Fernando, 2017’de Manchester City’den Galatasaray’a 6 milyon euro karşılığında gelmişti. 2019’da 4.5 milyona Sevilla’ya satıldı.
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