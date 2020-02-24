'Beni seneye eleştirin'

AKŞAM
BEŞİKTAŞ’TA yeni sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı... Trabzonspor derbisi sonrasında değişimin sinyalini Karius ile veren Sergen Yalçın’ın birçok isimle yolları ayıracağı belirtildi. Bunların başında Burak, Vida ve Ljajic gibi maliyeti yüksek oyuncular geliyor. Kiralık Diaby, Rebocho ve Elneny de gönderilecek. Caner’le de sözleşme yenilenmemesi bekleniyor.
ÜST ÜSTE GELEN KAYIPLAR SONRASI
Trabzonspor maçının ardından, “Bu takım benim takımım değil. Gelecek sezon benim istediğim oyuncular alınacak” diyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, üst üste yaşanan kayıplar nedeniyle yapılan eleştirilere de sert çıktı. Yakın çevresine bu konuda dert yanan 47 yaşındaki çalıştırıcının, “Bu seneki eleştirileri kabul etmiyorum. Gelecek yıl beni eleştirsinler” dediği öğrenildi.
Elneny’nin yerine Fatih
BEŞİKTAŞ, geçen sezonun devre arasında Sivasspor’a kiralık olarak gönderdiği Fatih Aksoy’u yeni sezonda takıma kazandıracak. Yönetimin bu kararı almasındaki etken, Fatih’in Sivasspor’da gösterdiği iyi performans. Gönderilecek olan Elneny’nin yerine Fatih oynayacak. Mısırlı için yeni teklif yapılmayacak
Galatasaray, Süper Lig’de derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.
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