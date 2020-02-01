'Beni oynat hocam'

Hastalığını atlatan ve dünkü idmanın tamamında takımla çalışan Henry Onyekuru, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den yarınki Kayserispor maçı için forma istedi. Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmada boy gösterecek

AKŞAM

2020 yılına sıtma hastalığıyla giren ve neredeyse ölümden dönen Onyekuru, tamamen hazır hale geldi. Yarın evinde oynayacağı Kayseri karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren G.Saray’da Ahmet Çalık ve Onyekuru, antrenmanın tamamında takımla çalışmalara katıldı. Falcao ve Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı. Florin Andone ise kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde kondisyoner eşliğinde çalıştı. Nijeryalı kanat oyuncusu Onyekuru, dünkü antrenmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’le özel olarak konuştu. 22 yaşındaki yıldız, “Hocam oynamaya ihtiyacım var. Bana Kayserispor maçında şans ver” dedi. Tecrübeli çalıştırıcı ise oyuncusunun bu isteğine olumlu yaklaştı. Onyekuru’nun yarınki maça ilk 11’de çıkma ihtimali bulunuyor. Ancak böyle olmasa bile 90 dakika içinde kesinlikle Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Böylece taraftarlarla da buluşacak. CELTA Vigo’dan kiralanan ve Fatih Terim’le çıkışa geçmesi beklenen Emre Mor da Galatasaray’ın hayal kırıklıkları listesine eklendi. Çok kötü bir performans sergileyen futbolcu için Türkiye’de kimsenin umudu kalmadı.