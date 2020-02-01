'Beni oynat hocam'

AKŞAM
2020 yılına sıtma hastalığıyla giren ve neredeyse ölümden dönen Onyekuru, tamamen hazır hale geldi. Yarın evinde oynayacağı Kayseri karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren G.Saray’da Ahmet Çalık ve Onyekuru, antrenmanın tamamında takımla çalışmalara katıldı. Falcao ve Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı. Florin Andone ise kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde kondisyoner eşliğinde çalıştı. Nijeryalı kanat oyuncusu Onyekuru, dünkü antrenmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’le özel olarak konuştu. 22 yaşındaki yıldız, “Hocam oynamaya ihtiyacım var. Bana Kayserispor maçında şans ver” dedi. Tecrübeli çalıştırıcı ise oyuncusunun bu isteğine olumlu yaklaştı. Onyekuru’nun yarınki maça ilk 11’de çıkma ihtimali bulunuyor. Ancak böyle olmasa bile 90 dakika içinde kesinlikle Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Böylece taraftarlarla da buluşacak. CELTA Vigo’dan kiralanan ve Fatih Terim’le çıkışa geçmesi beklenen Emre Mor da Galatasaray’ın hayal kırıklıkları listesine eklendi. Çok kötü bir performans sergileyen futbolcu için Türkiye’de kimsenin umudu kalmadı.
Lig bu sezon oynanmayabilir, sponsorlar da Çin’den desteklerini çekmeye başladı.
“Antalya’da saat 20.30’da bir maç oynanmaz. Sivas’ı bilmiyorlar. O maçı saat 20.30’da oynayıp buraya gelirsek, uçak iner veya inmez, bir sürü şey olur. 2 gün sonra Başakşehir ile hayati maçımızı var.”
Trabzonspor, Guilherme’nin kiralanması konusunda Alvarenga ile anlaşıldığını ve 100 bin euro ödeneceğini açıkladı.
İki kulüp arasında yaşanan söz düellosu ortamı gerdi. Temennimiz bugün 20.00’de oynanacak karşılaşma sonrası hak eden tarafın kazanması, konuşulan tek şeyin saha içindeki futbol olması.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün oynanacak Trabzonspor-Fenarbahçe karşılaşması öncesinde, dostluk ve fair-play çağrısı yaptı. Kasapoğlu, iki takıma da başarılar diledi.
Beşiktaş’ta Sportif Direktörlük için adı geçen Lucescu, “Şu anda bunu konuşmak istemiyorum. Benden her şeye cevap vermemi bekliyorsunuz” yorumunu yaptı.
Beşiktaş, yeni teknik direktörü yönetiminde ilk maçına çıkacak. Kartal, Çaykur Rizespor karşılaşmasında bu olumlu havayla birlikte 3 puana ulaşmak istiyor. Siyah-Beyazlılar. galibiyete hasret... Genç hocanın uğraşması gereken birçok sorun bulunuyor.