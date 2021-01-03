Bengali-Fode Koita, Beşiktaş'a imza atmak için gün sayıyor

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminden bu yana gündeminde olan ancak sezon başında bonservis engeline takıldığı için transferini gerçekleştiremediği Bengali-Fode Koita defteri yeniden açıldı.
“BONSERVİSSİZ GÖNDERMEK İSTEMİYORUZ”
Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa'nın ocak ayında 1 milyon Euro civarı bonservis talebi olduğunu biliyordu. Bu rakamı düşürmek için yeniden nabız yoklayan Kartal, "Bonservissiz göndermek istemiyoruz" yanıtı aldı.
KOITA KASIMPAŞA’YA AYRILMAK İSTEDİĞİNİ İLETMİŞTİ
Siyah-beyazlılarda forma giymeyi çok isteyen Koita ise gözünü iki kulüp arasındaki görüşmelere dikmiş durumda. Kasımpaşa'ya daha önce de ayrılmak istediğini ileten 30 yaşındaki futbolcu kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a imza atacak.
BU SEZON 9 MAÇTA 4 GOL
Kasımpaşa'da bu sezon 9 maça çıkan Koita 4 gol kaydetti. Kasımpaşa'da çıktığı toplam 108 maçta ise 31 gol ve 11 asistle oynadı.
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