Benficalı taraftarlardan teknik direktör ve futbolculara tehdit

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde (Primeira Liga) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ertelenen maçların başlaması sonrası dün Tondela ile sahasında berabere kalan Benfica'da takım otobüsüne taşla saldıran bir grup taraftarın, bazı futbolcular ile teknik direktör Lage'nin evlerine de tehdit mesajları bıraktıkları ortaya çıktı.
Portekiz basınında yer alan haberlerde, teknik direktör Lage dışında futbolculardan Pizzi Fernandes ile Rafa Silva'nın evlerinin kapılarına kırmızı renkli sprey boyalarla, hakaret ve tehdit içerikli mesajlar yazıldığı bildirildi.
Benfica otobüsüne yapılan taşlı saldırıda hafif yaralanan futbolculardan Julian Weigl ve Andrija Zivkovic hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edilmişlerdi.
Portekiz ligininin bitimine 9 hafta kala şampiyonluk yarışı veren Porto ve Benfica'nın 60'ar puanı bulunurken, ezeli rakibine 33'e karşı 38 golle averaj üstünlüğü olan Benfica lider durumda yer alıyor.
Kovid-19 salgını öncesi ligde oynadığı son iki maçta da beraberlik alan Benfica, dün akşam Tondela'ya karşı alınan 0-0'lık sonuçla birlikte üç maçtır kazanamıyor.
Porto ve Benfica, 26. hafta maçlarını 10 Haziran'da oynayacak.
Fenerbahçe'nin 1928 Bucaspor'dan kadrosuna kattığı genç golcü Barış Sungur'la ilgili bir resmi açıklama daha geldi. İzmir ekibinin başkanı Cihan Aktaş, “Barış Sungur'un transferinde Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Barış 1 yıl takımımızda kiralık olarak forma giyecek. Fakat Barış'ı Fenerbahçe sezon içerisinde istediği zaman takımına çağırabilir. Barış'ın ikinci satışından %20 pay alacağız” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımı emanet etmek istediği Hırvat teknik adam, uçuş yasakları kalkar kalkmaz İstanbul'a gelecek.
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Galatasaray, sezonu kapatan Luyindama'nın ardından Marcao'yu da sakatlığa kurban verdi. Tecrübeli çalıştırıcı ise Sambacı'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram'ı Donk'un partneri olarak sahaya sürecek.
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Alman Bild Gazetesi, Werder Bremen ile sözleşmesi sona erecek Nuri Şahin'in Türkiye'ye döneceğini belirterek, Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini yazdı.