Benfica'dan Uğurcan'a kanca

O Jogo Gazetesi, Benfi ca'nın sezon sonu için Uğurcan Çakır transferiyle ilgilendiğini yazdı.

AKŞAM

Kaleci arayışında olan Portekiz ekibi, Trabzonspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken Uğurcan’ı transfer listesine aldı. Portekiz Ligi’nde Porto’nun 1 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veren Benfi ca, gelecek sezon başarılı fi le bekçinin transferinde mutlu sonu ulaşmayı hedefl iyor. Benfi ca’da devlerin ilgisini çeken as kaleci Vlachodimos’un transfer döneminde takımdan ayrılacağı ifade ediliyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz aylarda 4 yıl mukavelesi olan Uğurcan Çakır için “Uğurcan’ın bonservisi 20-25-30 oldu galiba” demişti.

BOYA İÇİN FIRTINA'YA İKİ RAKİP

Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in bizzat keşfettiği 23 yaşındaki ön libero, Obi Mikel’in yerine düşünülüyor. Oyunun defansif kısmında çok etkili olan Boya, 1.90’lık boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı oyuncu ile Antwerp ve KAA Gent de ilgileniyor.

OBI MIKEL PAZARLIKTA

Bonservisi elinde olan Obi Mikel’e bu kez de Brezilya’nın Figueirense takımı talip oldu. Brezilya ekibi 18 aylık dönem için 2 milyon $ önerdi ancak anlaşma olmadı.



