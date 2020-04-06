Benfica'dan Uğurcan'a kanca

AKŞAM
Kaleci arayışında olan Portekiz ekibi, Trabzonspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken Uğurcan’ı transfer listesine aldı. Portekiz Ligi’nde Porto’nun 1 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veren Benfi ca, gelecek sezon başarılı fi le bekçinin transferinde mutlu sonu ulaşmayı hedefl iyor. Benfi ca’da devlerin ilgisini çeken as kaleci Vlachodimos’un transfer döneminde takımdan ayrılacağı ifade ediliyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz aylarda 4 yıl mukavelesi olan Uğurcan Çakır için “Uğurcan’ın bonservisi 20-25-30 oldu galiba” demişti.
BOYA İÇİN FIRTINA'YA İKİ RAKİP
Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in bizzat keşfettiği 23 yaşındaki ön libero, Obi Mikel’in yerine düşünülüyor. Oyunun defansif kısmında çok etkili olan Boya, 1.90’lık boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı oyuncu ile Antwerp ve KAA Gent de ilgileniyor.
OBI MIKEL PAZARLIKTA
Bonservisi elinde olan Obi Mikel’e bu kez de Brezilya’nın Figueirense takımı talip oldu. Brezilya ekibi 18 aylık dönem için 2 milyon $ önerdi ancak anlaşma olmadı.
Futbol tarihinde iz bırakan Hayrettin, hâlâ 18-17 biten Gençlerbirliği yenilgisinin burukluğunu yaşıyor: “O maçtan sonra Fatih Terim'le konuşup, bir kuruş almadan ayrıldım. Galatasaray forması altında her türlü başarıyı yakaladım. 11 sene gururla Sarı-Kırmızılı formayı giydim. Daha iyi bir vedayı hak ediyordum.”
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, ülkesindeki karantina şartlarıyla Türkiye'deki durumu karşılaştırdı, “Burada gerekli her şey var” dedi.
O Jogo Gazetesi, Benfi ca'nın sezon sonu için Uğurcan Çakır transferiyle ilgilendiğini yazdı.
Devre arasında Sivassporlu Mert Hakan ve Emre Kılınç ile söz kesen Galatasaray, iki yıldızla sadece sözleşme detaylarını konuşacak. Listede 3 farklı bölge için 3 isim daha var...Orta sahaya eski prensi Okay Yokuşlu'yu mutlaka isteyen Fatih Terim, stopere bu sezon büyük çıkış yakalayan Göztepeli Alpaslan Öztürk'ü düşünüyor. Sağ bekte ise 1 numara Nazım Sangare.
Corona virüs salgını nedeniyle futbol durdu ama Fenerbahçe Yönetimi, teknik adam için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. İşte adaylardaki son durum...
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Kasamızda 600 milyon euro var ve bunu kullanmak zorundayız. FIFA'nın 2.7 milyarlık yardım paketinin sorumluluğu da FIFA finans departmanına bırakılmaz” diye konuştu.
İngiltere Premier Lig Yönetimi, futbolunun durmasının ardından Ada ekiplerinin toplam 1 milyar 137 milyon pound tutarında zarara uğrayabileceğini açıkladı.