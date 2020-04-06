  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 08:00
  • |
  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 08:21

Benfica'dan Uğurcan'a kanca

Benfica'dan Uğurcan'a kanca

Paylaş

O Jogo Gazetesi, Benfi ca'nın sezon sonu için Uğurcan Çakır transferiyle ilgilendiğini yazdı.

AKŞAM

Kaleci arayışında olan Portekiz ekibi, Trabzonspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken Uğurcan’ı transfer listesine aldı. Portekiz Ligi’nde Porto’nun 1 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veren Benfi ca, gelecek sezon başarılı fi le bekçinin transferinde mutlu sonu ulaşmayı hedefl iyor. Benfi ca’da devlerin ilgisini çeken as kaleci Vlachodimos’un transfer döneminde takımdan ayrılacağı ifade ediliyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz aylarda 4 yıl mukavelesi olan Uğurcan Çakır için “Uğurcan’ın bonservisi 20-25-30 oldu galiba” demişti.

BOYA İÇİN FIRTINA'YA İKİ RAKİP

Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in bizzat keşfettiği 23 yaşındaki ön libero, Obi Mikel’in yerine düşünülüyor. Oyunun defansif kısmında çok etkili olan Boya, 1.90’lık boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı oyuncu ile Antwerp ve KAA Gent de ilgileniyor.

OBI MIKEL PAZARLIKTA

Bonservisi elinde olan Obi Mikel’e bu kez de Brezilya’nın Figueirense takımı talip oldu. Brezilya ekibi 18 aylık dönem için 2 milyon $ önerdi ancak anlaşma olmadı.


SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Engelleri futbol sevdasıyla aştı

title

Trump'tan UFC'ye izin

title

Sırp forvete 'korona' cezası

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'a vedam böyle olmamalıydı
Galatasaray'a vedam böyle olmamalıydı

Galatasaray'a vedam böyle olmamalıydı

Futbol tarihinde iz bırakan Hayrettin, hâlâ 18-17 biten Gençlerbirliği yenilgisinin burukluğunu yaşıyor: “O maçtan sonra Fatih Terim'le konuşup, bir kuruş almadan ayrıldım. Galatasaray forması altında her türlü başarıyı yakaladım. 11 sene gururla Sarı-Kırmızılı formayı giydim. Daha iyi bir vedayı hak ediyordum.”

Berlin ben burada iyiyim
Berlin ben burada iyiyim

Berlin ben burada iyiyim

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, ülkesindeki karantina şartlarıyla Türkiye'deki durumu karşılaştırdı, “Burada gerekli her şey var” dedi.

Benfica'dan Uğurcan'a kanca
Benfica'dan Uğurcan'a kanca

Benfica'dan Uğurcan'a kanca

O Jogo Gazetesi, Benfi ca'nın sezon sonu için Uğurcan Çakır transferiyle ilgilendiğini yazdı.

Galatasaray transferde düğmeye bastı! Geliyorlar
Galatasaray transferde düğmeye bastı! Geliyorlar

Galatasaray transferde düğmeye bastı! Geliyorlar

Devre arasında Sivassporlu Mert Hakan ve Emre Kılınç ile söz kesen Galatasaray, iki yıldızla sadece sözleşme detaylarını konuşacak. Listede 3 farklı bölge için 3 isim daha var...Orta sahaya eski prensi Okay Yokuşlu'yu mutlaka isteyen Fatih Terim, stopere bu sezon büyük çıkış yakalayan Göztepeli Alpaslan Öztürk'ü düşünüyor. Sağ bekte ise 1 numara Nazım Sangare.

Fenerbahçe'de teknik direktör transferinde son durum
Fenerbahçe'de teknik direktör transferinde son durum

Fenerbahçe'de teknik direktör transferinde son durum

Corona virüs salgını nedeniyle futbol durdu ama Fenerbahçe Yönetimi, teknik adam için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. İşte adaylardaki son durum...

UEFA Başkanı Ceferin: ‘600 milyon euro dağıtacağız‘
UEFA Başkanı Ceferin: ‘600 milyon euro dağıtacağız‘

UEFA Başkanı Ceferin: ‘600 milyon euro dağıtacağız‘

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Kasamızda 600 milyon euro var ve bunu kullanmak zorundayız. FIFA'nın 2.7 milyarlık yardım paketinin sorumluluğu da FIFA finans departmanına bırakılmaz” diye konuştu.

Premier Lig'de zarar akıllara zarar!
Premier Lig'de zarar akıllara zarar!

Premier Lig'de zarar akıllara zarar!

İngiltere Premier Lig Yönetimi, futbolunun durmasının ardından Ada ekiplerinin toplam 1 milyar 137 milyon pound tutarında zarara uğrayabileceğini açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.