Benfica otobüsüne taşlı saldırıda 2 futbolcu yaralandı

Portekiz ekibi Benfica'nın takım otobüsü Tondela ile oynana hazırlık maçının dönüşünde taşlandı ve 2 futbolcunun yüzüne kırılan cam parçalarının isabet ettiği duyuruldu.
Portekiz'in Seixal bölgesinde yaşanan olayda Benfica takım otobüsünün oynanan hazırlık maçının ardından taşlandığı bildirildi. Otobüs bir viyadüğün altından geçerken gerçekleştiği belirtilen saldırının ise maçın sonucundan memnun olmayan Benficalı taraftarlarca yapıldığının tahmin edildiği belirtildi.
Yaşanan olayda otobüsün camları kırılırken Zivkovic ve Weigl'in yüzüne isabet eden cam parçaları nedeniyle iki futbolcunun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı açıklandı. İki futbolcunun önemli yaralar almadığı aktarılsa da oyuncuların hastaneye gitmesi yönünde karar alındığı ifade edildi.
Benfica'nın Tondela ile oynadığı hazırlık maçı 0-0 sona erdi.
(Sporx)
MESUT Özil, Adidas'ın sponsorluktan ayrılmasını kendi markasını geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirecek.
Hollanda basını, Beşiktaş'ın Leroy Fer ile 3 yıllık anlaşma yaptığını ve dönüşünün zor olduğunu duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Liglerin akıbetiyle ilgili konuşan Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği cezaya da değindi.
Kalan 8 haftayı başarı ile kapatarak ligde şampiyon olmak ve yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı. Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek hedef büyüten yönetim, yıldız oyuncu ile söz kesti.
TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmeleri kararının Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) döneceğine inandıklarını söyledi.
Galatasaray, sezonu kapatan Luyindama'nın ardından Marcao'yu da sakatlığa kurban verdi. Tecrübeli çalıştırıcı ise Sambacı'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram'ı Donk'un partneri olarak sahaya sürecek.
ALMAN basınından çılgın bir transfer iddiası geldi.