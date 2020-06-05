Benfica otobüsüne taşlı saldırıda 2 futbolcu yaralandı

Benfica'nın Toldela ile oynadığı hazırlık maçının ardından takım otobüsüne gerçekleşen saldırıda Weigl ve Zivkovic'in yüzüne cam parçaları isabet ettiği belirtildi ve iki ismin önemli yaraları olmamasına rağmen tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Portekiz ekibi Benfica'nın takım otobüsü Tondela ile oynana hazırlık maçının dönüşünde taşlandı ve 2 futbolcunun yüzüne kırılan cam parçalarının isabet ettiği duyuruldu.

Portekiz'in Seixal bölgesinde yaşanan olayda Benfica takım otobüsünün oynanan hazırlık maçının ardından taşlandığı bildirildi. Otobüs bir viyadüğün altından geçerken gerçekleştiği belirtilen saldırının ise maçın sonucundan memnun olmayan Benficalı taraftarlarca yapıldığının tahmin edildiği belirtildi.

Yaşanan olayda otobüsün camları kırılırken Zivkovic ve Weigl'in yüzüne isabet eden cam parçaları nedeniyle iki futbolcunun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı açıklandı. İki futbolcunun önemli yaralar almadığı aktarılsa da oyuncuların hastaneye gitmesi yönünde karar alındığı ifade edildi.

Benfica'nın Tondela ile oynadığı hazırlık maçı 0-0 sona erdi.

(Sporx)