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  3. 'Ben Messi'yim diyerek 23 kadınla ilişkiye giren Rıza Parastesh'e dava açıldı

'Ben Messi'yim diyerek 23 kadınla ilişkiye giren Rıza Parastesh'e dava açıldı

'Ben Messi'yim diyerek 23 kadınla ilişkiye giren Rıza Parastesh'e dava açıldı

‘İranlı Messi’ olarak anılan Rıza Parastesh, ‘Ben Messi’yim diyerek 23 kadınla ilişkiye girdi. Şikayet üzerine sahte Messi’ye dava açıldı.

İran’da Barselonalı ünlü futbolcu Lionel Messi’ye benzeyen ve ‘İranlı Messi’ olarak anılan Rıza Parastesh, kendisini gerçek Messi olarak tanıtıp, ilişkide bulunduğu iddiasıyla 23 kadın tarafından şikayet edildi.

?Insolite TV’nin haberine göre, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi’ye benzerliği ile tanınan İranlı Rıza Parastesh, iddiaya göre, ‘Ben Messi’yim’ diyerek 23 kadınla ilişki kurdu. Kadınlar gerçek Messi olmadıklarını öğrendikleri Parastesh'ten şikayetçi oldu. Sahte Messi'ye dava açıldığı belirtildi.

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