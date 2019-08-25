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aksam.com.tr
  • 25 Ağustos 2019 Pazar 08:00
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  • 25 Ağustos 2019 Pazar 08:00

'Ben de doldum'

'Ben de doldum'

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Mustafa Cengiz, Falcao transferi ile ilgili sorulara böyle cevap verdi: CENGİZ: Transfer dönemi bitsin. Tüm sorularınıza samimiyetle tek tek cevap vereceğim. Ben de doldum çünkü. Hep ayaküstü bir şeyler söylüyorum. Bazı şeyler eksik kalıyor. Tam ifade olmuyor.

AKŞAM

G.SARAY, futbol takımının forma göğüs reklamı için Terra Pizza ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Türk Telekom Stadı’nda düzenlenen ve G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Terra Pizza Üst Yöneticisi Emre Kurtoğlu’nun katıldığı törende, 1+1 yıllık sponsorluk sözleşmesine imza atıldı. Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda geçerli olacak anlaşmanın ilk yılı için 18, ikinci yılı için de 20 milyon olmak üzere toplamda 38 milyon lira gelir elde edecek. Başkan Mustafa Cengiz, bu törende gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

HOCAMIZIN KARARI BiR UYARIDIR

Başkan Cengiz, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in bazı muhabirleri Florya’ya almama kararıyla ilgili, “Bu yıl Galatasaray’a karşı asimetrik bir saldırı var. Nereden, nasıl, ne zaman geleceğini bilmediğimiz planlı olmayan ama düzenli şekilde yapılan bir saldırı var. Hocamızın verdiği tepki bir uyarıdır. Bu uyarı ne basın emekçilerine ne kurumlarına yapılmıştır. Bu tepki Galatasaray’a karşı oluşturulan algıya bir tepkidir. Siz devletin ve milletin kanallarını kullanarak, Galatasaray’ı bir terör örgütüyle eş değer hale getiremezsiniz.” diye konuştu.

AHiRET SORUSU SORDUNUZ

G.Saray’ı terör örgütleriyle anan kişilerle ilgili de Cengiz, “G.Saray’a karşı bunları söyleyenler, o terör örgütünün gizlenmiş ya da eski bağlantısıdır. Bunu da hukuka ilan ediyorum. Hiçbir camiayı bir terör örgütünün temsilciliğiyle suçlayamazsınız” dedi. Sponsorluk imza töreninde bir muhabirin, “Terra Pizza, Falcao’yu getirir mi?” şeklindeki sorusuna Başkan Cengiz, “Ahiret sorusu sordunuz” diyerek yanıt verdi. Cengiz toplantı sonrası da Falcao ile ilgili ise  “Transfer dönemi bitsin. Tüm  sorularınıza samimiyetle tek tek cevap vereceğim. Ben de doldum çünkü. Hep ayaküstü bir şeyler söylüyorum. Bazı şeyler eksik kalıyor. Tam ifade olmuyor” ifadelerini kullandı.

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'Ben de doldum'
'Ben de doldum'

'Ben de doldum'

Mustafa Cengiz, Falcao transferi ile ilgili sorulara böyle cevap verdi: CENGİZ: Transfer dönemi bitsin. Tüm sorularınıza samimiyetle tek tek cevap vereceğim. Ben de doldum çünkü. Hep ayaküstü bir şeyler söylüyorum. Bazı şeyler eksik kalıyor. Tam ifade olmuyor.

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