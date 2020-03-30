Bellona Kayseri'de sözleşmeler donduruldu

Bellona Kayseri Basketbol İdari Menajeri Fikri Gençaslan, öncelikle yabancı oyuncularını ülkelerine gönderdiklerini ardından da yerli oyuncuları memleketlerine uğurladıklarını söyledi.
Sözleşmelerin askıya alındığını ifade eden Fikri Gençaslan, "Kadromuzda bulunan Kennedy Burke ile Kaela Daws Davis Amerika’ya Luca Ivankovic Sırbistan’a, Ann Wauters de Belçika’ya gönderildi. Ayrıca yerli oyuncularımız da memleketlerine gönderildi. Bu oyuncularımızın hepsinin sözleşmesi donduruldu. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun vereceği karara göre sözleşmelerin gereği yapılacak" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs hastalığı nedeniyle bir süre hastanede kaldıktan sonra bugün taburcu edilmesinin ardından, "Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, İstanbul Valiliği tarafından başlatılan kampanyaya destek olduklarını açıkladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumu hakkında doktoru Prof. Dr. Ferah Ece açıklamalarda bulundu. Ece, deneyimli teknik adamın şu an için hiçbir şikayetinin olmadığını ve evde karantina altında tedavisinin süreceğini söyledi.
DG Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligin Antalya'da oynanıp tamamlanması önerisinde bulunarak, "Bence Antalya bana göre o konuda ideal. Her türlü şey var, saha da çok, otel de çok. Çarşamba, Pazar, Çarşamba, Pazar maçlar oynanıp neticelenebilir" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, ‘Ligler ne zaman başlayacak?' sorusunu da cevapladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceği tarih netleşti.
Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu edildi.