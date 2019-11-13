'Belki bir gün yeniden'

AKŞAM

ASLAN’IN eski yıldız futbolcusu ve Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, Türkiye’deki günlerini özlediğini belirterek, belki bir gün geri dönebileceğini söyledi. Romanya 1. Lig ekiplerinden Viitorul’un sahibi ve Teknik Direktörü olan Gheorghe Hagi, “Galatasaray’da UEFA kupasını kazandığım dönem benim için fantastik bir dönemdi. Fantastik bir takımdık. A Milli Takım’a 13 oyuncu verdik. 2002 Dünya Kupası’na giden oyuncular üçüncü oldular. 22 oyuncunun 13’ünü Galatasaray veriyordu” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY AVRUPA TAKIMI

Rumen futbol adamı, “Türkiye’de kendimizi çok iyi hissediyorduk. Ailem ile uyum sağlamıştık. Tahmin ediyorum bu iyi futbol oynamama da yansıdı. Dürüst olmak gerekirse oradaki günlerimi özlüyorum. Sonuç olarak Galatasaray’da geçirdiğim dönem fantastik bir dönemdi. Orada kendimizi çok iyi hissettik ve belki bir gün geri geliriz. Galatasaray bir Avrupa takımı. Fenerbahçe ve Beşiktaş da Avrupa takımları. Avrupa’da iyi zaferler almak ve güçlü olmak önemli” yorumunda bulundu.

FALCAO KENDiNi iSPATLADI

Hagi, “Falcao, fantastik bir oyuncu, Avrupa’da kendisini ispatlamış bir oyuncu. Umarım Galatasaray için de çok iyi işler yapar. Türkiye’de ödenen maaşlarla kulüplerin büyük bir çoğunluğu çok iyi oyuncular getirebilir. Çünkü çok iyi ücretler ödeniyor. Şenol Güneş kendisini ispat etmiş, çok iyi bir antrenör, büyük bir tecrübe. Türkiye’nin yine geçmişteki çok iyi performansa ulaşıp büyük başarı elde etmesi ve çok iyi olabilmesi için dört büyük kulübün kaliteli yerli futbolculara sahip olması lazım” dedi.