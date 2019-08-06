Belhanda'ya Terim vetosu

ASLAN’IN Faslı orta saha oyuncusu Belhanda için Galatasaray’a birçok teklif geldi.

AKŞAM

Ancak Teknik Direktör Fatih Terim, tecrübeli oyuncunun takımda tutulmasını istedi. Çok astronomik bir teklif gelmediği sürece Belhanda takımda kalacak.