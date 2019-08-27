Belhanda'nın talibi çok

S.Arabistan basınına göre Belhanda için büyük yarış var.

AKŞAM

BELİNDEKİ ağrılar nedeniyle Konyaspor maçında forma şansı bulamayan Belhanda ile ilgili Suudi Arabistan basınından ilginç bir iddia geldi. Haberlerde, bazı Suudi Arabistan ekiplerinin Faslı yıldızı kadroya katmak için G.Saray’ın kapısını çalmaya hazırlandıkları belirtildi. Öte yandan Belhanda’nın oynamadığı maçlarda G.Saray’ın galibiyet yüzdesi %40’a gerilerken oynadığı maçlarda ise %69 değerine yükseliyor. Faslı oyuncu Cim-Bom’da toplam 55 lig maçına çıkarken bu maçlarda 38 kez kazandı ve 2,3 puan ortalaması yakaladı. Oynamadığı maçlarda ise (15 maç) 6 kez kazanan G.Saray‘ın gol ortalaması da 1,5 değerine geriledi.