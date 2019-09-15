Belhanda'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçta yüzüne aldığı darbe sonucu sakatlanan Younes Belhanda'nın son durumu belli oldu. Yüzündeki kırık sonucu ameliyat olan Faslı futbolcunun maskeyle oynaması gündeme gelse de oyuncunun sahalara dönüşünün belirli bir süre alacağı ifade edildi.

Galatasaray'dan Belhanda hakkında yapılan açıklamada, "Younes Belhanda'nın yapılan tetkiklerinde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuz, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Zeynep Sevim başkanlığında bugün sabah erken saatlerde başarılı bir operasyon geçirmiştir." ifadeleri kullanıldımıştı.

3 HAFTA SÜREBİLİR

Belhanda'nın sahalara ne zaman döneceği konusunda plastik cerrahların kararı beklenecek. Son gelen bilgilere göre Belhanda'nın 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

(Futbol Arena)