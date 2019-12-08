Belhanda'nın 99 gün sonra gol hasreti son buldu!

Galatasaray'da Younes Belhanda 99 gün sonra gol hasretini penaltı vuruşuyla giderdi. Bu sezon Sarı-Kırmızılı takımda eleştirilen isimlerin başında gelen ve devre arasında gönderilmesi planlanan Faslı oyuncu bu sezon son golünü 30 Ağustos’ta oynanan ve Galatasaray’ın 3-2 kazandığı maçta atmıştı. O maçta bu sezonki tek asistini de yapan ve yine penaltıdan fileleri havalandıran Belhanda, Süper Kupa’da da Akhisar’a bir gol atarken bu sezon üçüncü kez fileleri havalandırmış oldu. Belhanda, “Gol attığı için mutluyum. Tek hedefimiz Galatasaray’ın başarısı” şeklinde konuştu.