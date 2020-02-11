Belhanda'dan vazgeçti

ARAP basını Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Younes Belhanda’yı sildiğini yazdı.

AKŞAM

Arabstoday ve Almaghribtoday’in haberlerine göre; Terim, Faslı oyuncuyu kadroda düşünmüyor. Haberlerde Belhanda’nın Rusya’dan gelen teklifleri reddettiğini ancak Galatasaray’ın bazı kulüplerle görüşmelerine devam ettiği bilgisine yer verildi.