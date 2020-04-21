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aksam.com.tr
  • 21 Nisan 2020 Salı 10:28
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  • 21 Nisan 2020 Salı 10:28

Belhanda'dan Galatasaray yönetimine: Sözleşmemi uzatırsanız indirimi kabul ederim

Belhanda'dan Galatasaray yönetimine: Sözleşmemi uzatırsanız indirimi kabul ederim

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Maliyeti yüksek futbolculardan maaş indirimi bekleyen Galatasaray'da birçok yabancı futbolcu bu talebe olumsuz cevap verdi. Takımın sorunlu isimlerinden Younes Belhanda ise yönetime şart koştu. 1 yıl daha sözleşmesi olan Faslı futbolcu, “Sözleşmemi uzatırsanız indirimi kabul ederim” dedi.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın önceki gün yaptığı "Ya indirim yapacağız ya da kilit vuracağız" şeklindeki açıklamasının perde arkasını ortaya çıktı.

Takıma haziran-temmuz hariç 10 ay maaş ödemesi yapan Galatasaray, oyunculardan 10 milyon Euro'yu geçen nisan ve mayıs maaşlarını almamasını istedi. Bu teklifi düşünmeden kabul eden kaptanlar Selçuk İnan ve Fernando Muslera takım arkadaşlarıyla tek tek iletişime geçti. Ancak yabancı oyuncuların çoğu indirim talebine olumsuz yaklaştı ve sadece aylık maaşlarının bir kısmından vazgeçebileceklerini ifade ettiler.

Takımın sorunlu yıldızı Younes Belhanda ise yönetime şart koştu. Sarı-kırmızılı kulüpten, 1 yıl kalan sözleşmesinin uzatılmasını isteyen Belhanda, bu talebini kabul etmeleri halinde ücretinde indirim yapacağını söyledi. Faslı 10 numarasını satmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim ise bu teklif karşısında kararsız kaldı.

700 BİN EURO'DAN HEMEN VAZGEÇECEK

Falcao, Feghouli ve Muslera'dan sonra 3 milyon 350 bin Euro garanti ücreti ile sarı-kırmızılı takımın en çok kazanan 4. oyuncusu olan Belhanda'ya nisan ve mayısta toplam 700 bin Euro maaş ödemesi yapılmak zorunda. Faslı 10 numara sözleşmesinin uzatılması halinde bu parayı almayacağını yönetime bildirdi.

(Sabah)

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