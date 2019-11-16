Belhanda'da elçi Amrabat

AKŞAM

BELHANDA, G.Saray’daki macerasının sonuna geliyor. Teknik Direktör Fatih Terim’in, bu sezonki kötü performansıyla tam bir hayal kırıklığı yaratan Faslı oyuncusunun satılmasına onay vermesi Sarı-Kırmızılı yönetimi harekete geçirdi. 29 yaşındaki oyuncu için gelen tüm teklifler masaya yatırıldı. Suudi Arabistan basını da bu konu ile ilgili müthiş bir iddiada bulundu.

İKNA OLMAYA YAKIN

Al Nasr’da forma giyen F.Bahçe’nin eski orta saha oyuncusu Giuliano’nun ülkesi Brezilya’ya dönme ihtimali bulunuyor. Bu sebeple Belhanda’ya ağırlık verildi. Bu transferi bitirmek isteyen Al Nasr, Belhanda’nın yakın arkadaşı Amrabat’ı devreye soktu. Amrabat, Belhanda’yı ikna etmeye çalışıyor. Belhanda ikna olmak üzere. Bir dönem G.Saray forması giyen Amrabat futbol kariyerine Al Nasr takımında devam ediyor.