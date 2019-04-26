Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9409
  • 6,6271
  • 244.852
  • 94.498
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Belhanda, Yeni Malatyaspor maçında da oynamak istemeyince Fatih Terim'in gözünden düştü

Belhanda, Yeni Malatyaspor maçında da oynamak istemeyince Fatih Terim'in gözünden düştü

Belhanda, Yeni Malatyaspor maçında da oynamak istemeyince Fatih Terim'in gözünden düştü

Fenerbahçe derbisinde ‘kırmızı kart görebilirim’ diyerek oyundan çıkmak isteyen Belhanda, Yeni Malatyaspor maçında da oynamak istemedi.

x

Younes Belhanda sorunlarıyla anılır oldu. İkinci yarıda Galatasaray'ın en iyileri arasında yer alan yıldız oyuncu, anlaşılmaz davranışlarına bir yenisini daha ekledi.

Türk Telekom'daki Yeni Malatya maçında Diagne ile penaltı tartışması yaşayan, Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısına 'kart görebilirim' diyerek çıkmayan Belhanda, dün akşam da kendini kötü hissettiğini söyledi ve oynamak istemedi. Fatih Terim bunun üzerine ilk 11'de olan futbolcuyu tribüne gönderdi.

DONK'U SAHAYA SÜRDÜ

Fatih Terim, kadrodan çıkarttığı Younes Belhanda yerine Ryan Donk'a ilk 11'de şans verdi. Ayrıca kadroda yer almayan Kostas Mitroglou, Belhanda'nın kadrodan çıkartılmasının ardından 18 kişi arasına dahil edildi.

TERİM DE ANLAM VEREMEDİ

Fatih Terim, maç öncesi Belhanda sorusunu yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Belhanda'nın son dakikada soyunma odasında bir sıkıntısı oldu, hiç beklemediğimiz bir şekilde. Onu kadrodan çıkardık. Bir rahatsızlığı oldu, kendini iyi hissetmedi" sözlerini kullandı.

(Takvim)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hande Erçel'in mutlu günü: Evlendiler
Melisa ABD'ye yerleşti
Selim Bayraktar sevgilisiyle alışverişte yakalandı
Ece Erken: Serkan baba olmaya karar verdi
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Yeni bir şeyler üretme fikri, her zaman gelişimin önünü açar. Açılan üretim yolunda ise rekabetler d

Apple vs Samsung: Teknoloji Savaşı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Selim Bayraktar sevgilisiyle alışverişte yakalandı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, karnından 13 kiloluk kitle çıkarıldı