  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Eylül 2020 Cuma 09:20
  • |
  • Son Güncelleme:

Belhanda ve Mbaye Diagne için Galatasaray'a 3'er milyon euroluk teklif

Belhanda ve Mbaye Diagne için Galatasaray'a 3'er milyon euroluk teklif

Paylaş

Sabah

Galatasaray'ın iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmak istediği Younes Belhanda ve Mbaye Diagne için Katar'dan iki kulüp devreye girdi. Belhanda'ya 10, Diagne'ye 13 milyon euro bonservis ödeyen Sarı-Kırmızılılara, iki futbolcu için de 3'er milyon euroluk teklif geldi. Cimbom bu teklifleri yetersiz bulsa da transfer döneminin kapanmasına 20 gün kaldığı için köşeye sıkıştı.

Maicon ve Mustafa Kapı'dan gelen 1.6 milyon Euro'nun 675 bin Euro'sunu Etebo'ya harcayan Galatasaray'ın transfer için 925 bin Euro bütçesi kaldı. Okay Yokuşlu için kaynak oluşturmaya çalışan sarı-kırmızılılar satış yapmak zorunda. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve Katar'dan gelen iki teklif yönetimi tatmin etmedi.

KÖŞEYE SIKIŞTILAR!

Katar'dan iki kulübün Younes Belhanda ve Mbaye Diagne için Galatasaray'a 3'er milyon Euro önerdiği ortaya çıktı. Belhanda'ya 10, Diagne'ye 13 milyon Euro bonservis ödeyen sarı-kırmızılılar teklifleri çok düşük bulsa da transfer döneminin kapanmasına 20 gün kaldığı için köşeye sıkıştı.

Adem Büyük'ün ayrılığı sonrası Falcao'yu alternatifsiz bırakmak istemeyen teknik heyet, Diagne'nin kalmasından yana tavır aldı. Belhanda için ise 5 milyon Euro talep etme kararı alındı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

'Bu sezon favori Fenerbahçe'
'Bu sezon favori Fenerbahçe'

'Bu sezon favori Fenerbahçe'

Erol Bulut'tan sürpriz kadro! İşte muhtemel 11'ler
Erol Bulut'tan sürpriz kadro! İşte muhtemel 11'ler

Erol Bulut'tan sürpriz kadro! İşte muhtemel 11'ler

Aylardır beklenen teklif nihayet geldi
Aylardır beklenen teklif nihayet geldi

Aylardır beklenen teklif nihayet geldi

Lig başlıyor… Takımlar sezona hazır mı?

SPOR GÜNDEMİ

İşte Abdullah Avcı'nın yeni görevi! Beşiktaşlılardan büyük tepki
İşte Abdullah Avcı'nın yeni görevi! Beşiktaşlılardan büyük tepki

İşte Abdullah Avcı'nın yeni görevi! Beşiktaşlılardan büyük tepki

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezonda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak. Avcı'nın bu kararı sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada tecrübeli antrenöre büyük tepki gösterdi.

Cimbom transferde iyice köşeye sıkıştı
Cimbom transferde iyice köşeye sıkıştı

Cimbom transferde iyice köşeye sıkıştı

Son olarak Stoke City'den Oghenekaro Etebo'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın 925 bin euro harcama limiti kaldı.

3 milyon alırken 750 bin euroyu kabul etti
3 milyon alırken 750 bin euroyu kabul etti

3 milyon alırken 750 bin euroyu kabul etti

Beşiktaş daha önce prensip anlaşmasına vardığı eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı detaylı bir sağlık testine sokacak. Raporların olumlu olması halinde tecrübeli forvetle sözleşme imzalanacak. Bu arada Porto'da 3 milyon euro kazanan Aboubakar, Beşiktaş'ın 750 bin euroluk teklifini kabul etti.

Cimbom teklif yükseltince işin rengi değişti
Cimbom teklif yükseltince işin rengi değişti

Cimbom teklif yükseltince işin rengi değişti

Galatasaray, Celta Vigo'ya daha önce 1 milyon euro teklif yaptığı Okay Yokuşlu için rakamı 1,5 milyon euroya çıkardı. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar, İspanyol ekibine milli futbolcu için 4 milyon euro da zorunlu satın alma teklifi sunacak.

Giuliano'dan Fenerbahçe kararı
Giuliano'dan Fenerbahçe kararı

Giuliano'dan Fenerbahçe kararı

Brezilyalı futbolcu Giuliano, eski takımı Fenerbahçe'ye dönmek için can atıyor. Başarılı futbolcu, bonservisini eline alır almaz Sarı-Lacivertlilerden somut bir hamle bekleniyor.

Tyler Boyd'a Süper Lig'den talip çıktı
Tyler Boyd'a Süper Lig'den talip çıktı

Tyler Boyd'a Süper Lig'den talip çıktı

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Tyler Boyd'a, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor talip oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.