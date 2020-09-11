Belhanda ve Mbaye Diagne için Galatasaray'a 3'er milyon euroluk teklif

Maicon ve Mustafa Kapı'dan gelen 1.6 milyon Euro'nun 675 bin Euro'sunu Etebo'ya harcayan Galatasaray'ın transfer için 925 bin Euro bütçesi kaldı. Okay Yokuşlu için kaynak oluşturmaya çalışan sarı-kırmızılılar satış yapmak zorunda. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve Katar'dan gelen iki teklif yönetimi tatmin etmedi.
KÖŞEYE SIKIŞTILAR!
Katar'dan iki kulübün Younes Belhanda ve Mbaye Diagne için Galatasaray'a 3'er milyon Euro önerdiği ortaya çıktı. Belhanda'ya 10, Diagne'ye 13 milyon Euro bonservis ödeyen sarı-kırmızılılar teklifleri çok düşük bulsa da transfer döneminin kapanmasına 20 gün kaldığı için köşeye sıkıştı.
Adem Büyük'ün ayrılığı sonrası Falcao'yu alternatifsiz bırakmak istemeyen teknik heyet, Diagne'nin kalmasından yana tavır aldı. Belhanda için ise 5 milyon Euro talep etme kararı alındı.
Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezonda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak. Avcı'nın bu kararı sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada tecrübeli antrenöre büyük tepki gösterdi.
Son olarak Stoke City'den Oghenekaro Etebo'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın 925 bin euro harcama limiti kaldı.
Beşiktaş daha önce prensip anlaşmasına vardığı eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı detaylı bir sağlık testine sokacak. Raporların olumlu olması halinde tecrübeli forvetle sözleşme imzalanacak. Bu arada Porto'da 3 milyon euro kazanan Aboubakar, Beşiktaş'ın 750 bin euroluk teklifini kabul etti.
Galatasaray, Celta Vigo'ya daha önce 1 milyon euro teklif yaptığı Okay Yokuşlu için rakamı 1,5 milyon euroya çıkardı. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar, İspanyol ekibine milli futbolcu için 4 milyon euro da zorunlu satın alma teklifi sunacak.
Brezilyalı futbolcu Giuliano, eski takımı Fenerbahçe'ye dönmek için can atıyor. Başarılı futbolcu, bonservisini eline alır almaz Sarı-Lacivertlilerden somut bir hamle bekleniyor.
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Tyler Boyd'a, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor talip oldu.