Belhanda ve Lemina, Gençlerbirliği maçında tribüne çıkıyor

Şampiyonlar Ligi'nde ağırladığı PSG maçında sistem değişikliğine giden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kafasındaki oyun planını buldu.

PSG maçında top rakipteyken 5-3-2 dizilişine geçip, topu kapınca beklerin açılmasıyla 3-5-2 gibi oynayan Sarı-Kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim'in görüşüne göre 4-4-2 sistemini sahaya yansıttı.

PSG karşısında atağa soldan çıkılırken stoper Marcao'nun ileri çıkarak kenardan orta kesmesini isteyen deneyimli teknik adam, sağdan gidilen ataklarda da Luyindama'nın öne doğru çıkmasını istiyor.

Maç içerisinde değişiklik gösteren dizilişlere önem vermeyen İmparator'un, oyun planını 4-4-2'nin varyasyonu olarak gördüğü ifade edildi.

GENÇLERE'E DE AYNI ANLAYIŞ

Süper Lig'de cumartesi günü Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Sarı-Kırmızılı takım, Ankarada'da aynı anlayışla oynayacak.

Savunma hattını yine Luyindama, Donk ve Marcao olarak düşünen teknik direktör Fatih Terim, 2 bekinden daha çok hücuma destek vermesini istedi.

LEMINA-BELHANDA TRİBÜNE

Lig maçlarında mecburen 2 yabancısını tribüne çıkarmak zorunda olan Fatih Terim, hafif sakatlığı bulunan Mario Lemina'yı İstanbul'da bırakacak.

Tedavisine devam edilecek olan Lemina'nın Milli Takımı'na da gidemeyecek. Terim'in diğer tercihinin tam olarak kesinleşmemekle birlikte Belhanda olması öngörülüyor.

Birkaç hafta önce çenesi kırıldığı için ameliyat edilen, derbi ve PSG maçlarında maskeyle sahaya çıkan Faslı yıldız, PSG karşılaşmasının 2. yarısında maskesini çıkararak sahaya çıkmıştı.

Gençlerbirliği maçından sonra girilecek milli arayı da düşünen tecrübeli antrenörün, yıldız oyuncuyu dinlendirmek istediği ve tam olarak hazır hale gelmesi için Ankara'da sahaya sürmeyi planlamadığı bildirildi.

(Habertürk)